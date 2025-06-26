Ні дня без гучних заяв. Гончаренко розпочав новий конфлікт: хто став його новою "жертвою"

У скандалі не обійшлося й без Безуглої

Новий публічний конфлікт за участю народного депутата Олексія Гончаренка спалахнув довкола Катерини Михалко — 24-річної керівниці об'єднання підприємств ОПК "Технологічні сили України", що працює у сфері експорту зброї. Перший пост депутата був іронічним запитом до молодої чиновниці з натяком на те, що її карʼєрний злет потребує пояснення.

Гончаренко атакує 24-річну директорку ТСУ

Його народний обранець опублікував у своєму Telegram-каналі. "Як думаєте, що треба робити, щоб у 24 роки обіймати посаду виконавчого директора об’єднання підприємств ОПК 'Технологічні сили України', яке відповідає за експорт зброї? Ось і я не знаю. Тим часом Катерина Михалко з серпня 2023 року обіймає цю високу посаду. Тобто фактично стала директором у 22 роки!" — написав Гончаренко. Він закликав Михалко публічно розповісти свою "історію успіху", щоб "надихнути інших студентів, які тільки починають карʼєру".

Перший пост Олексія Гончаренка

"Папік", бекграунд, фотосесії: як відреагувала спільнота

Цей пост викликав різку реакцію з боку ректорки Київського авіаційного університету Ксенії Семенової, яка виступила на захист Михалко. Семенова заявила, що знає її по роботі і вважає ефективною керівницею.

"Хлопчик Олексій вважає себе достатньо зрілим, щоб стрибати на молоду красиву розумну ефективну дівчину, яка керує ТСУ. У мене в команді дуже багато молодих ефективних людей і я знаю роботу Михалко. Тому я зараз буду сильно вписуватися за Катерину). Технологічні сили України — це громадська спілка, яка обʼєднує виробників. Судячи з того, які компанії є членами ТСУ, спілка робить свою роботу дуже добре. Нещодавно, наприклад, Президент оголосив, що Україна рухається в бік експорту своєї зброї. І тут велика заслуга саме ТСУ. Так, ТСУ не є державним органом і не регулюють експорт зброї. Але успішно лобіюють інтереси виробників, що і має робити спілка", — написала Семенова.

Пост Ксенії Семенової

У коментарях до її допису розгорнулася широка дискусія. Частина користувачів підтримала Михалко, згадуючи її підприємницький досвід із 16 років, а отже і достатню кількість досвіду для роботи на такій посаді. Інші ж поставили під сумнів її бекграунд, запитували про зв’язки, згадували фотосесії та висловлювали думку, що для такої посади потрібна серйозна підготовка. Найгострішим став коментар Мирослава Олешка – українського політичного блогера, який з початку повномасштабного вторгнення висловлює відверто проросійську позицію: "Хто батьки чи папік у молодої красивої, яка в 22 роки почала займатись експортом зброї — бізнесом на крові на мільярди?".

Коментар Мирослава Олешка під постом в підтримку Катерини Михалко

Після цього Гончаренко опублікував другий допис — вже у відповідь на слова ректорки. Він звинуватив Семенову та Михалко у надмірній активності у Facebook замість реальної роботи, а також пригрозив перевіркою Київського авіаційного університету (ред. раніше — Національний авіаційний уніврситет (НАУ).

"О! Ректорка університету, в якому найбільша реформа за весь час — зміна назви, прокинулась. Не похвально те, що ні ректорка, ні наша 24-річна керівниця експорту (!) зброї не шкодують часу на Facebook і фотосесії, зате роботою переймаються значно менше", — написав Гончаренко. У тому ж дописі він додав, що займеться перевіркою і КАІ, і депутатського фонду.

У третьому дописі Гончаренко знову повернувся до особи Михалко, наголошуючи на її молодому віці та сумнівах у її професійності.

"Я бачив багато людей у своєму житті, але, на жаль, жодного 24-річного не зустрічав, хто міг би очолити експорт зброї. Наприклад, у 2021 році ми продали зброї на 145 мільйонів доларів. Тобто зараз — ще більше. Може, я чогось не розумію? Може, пані Катерина з семирічного віку вже в цій сфері й має такі зв’язки, які нам і не снилися? Просто цікаво. Може, до цього вона вже керувала системами чи компаніями з подібними бюджетами? Я просто не можу зрозуміти логіку призначення. Красива — так. Фотосети — бачу. А де професійність? Які досягнення?" — запитав депутат.

Не обійшлося і без Безуглої

Народна депутатка Марʼяна Безугла також прокоментувала ситуацію, зазначивши, що спершу була готова стати на захист Михалко — через те, що на неї "напав проросійський супостат Гончаренко". Але після ознайомлення з її діяльністю змінила позицію.

"Перше, що насторожило — що грантова спільнота почала масово штампувати пости на захист", — написала депутатка у Facebook.

Вона уточнила, що "Технологічні сили України" — це не державне підприємство, а приватна ініціатива, тож питань до Катерини Михалко як до чиновниці виникати не має. Водночас далі її оцінки були різко критичними:

"Зайшла на її профіль — якась прохідна тусовщиця, селфі туди, форум сюди. На профілі гордо закріплене фото з Макроном. Погуглила одяг — ну, люкс, очікувано. Фоточки з Залужним, статті доктора філософії, знову фоточки Залужного", — зазначила Безугла.

Мар'яна Безугла, народна депутатка України

Вона також згадала, що, за її інформацією, на початку повномасштабного вторгнення Михалко "пила шампанське в атласній ночнушці", а потім "утекла за кордон", принаймні на певний час.

Окремо Безугла розкритикувала спроби захисту Михалко як приклад "жіночого лідерства":

"Немає жіночого лідерства, є лідерство людини розумної, homo sapiens. Якщо ти лідер, то фемінітив тобі не потрібен — ти просто ведеш за собою, незалежно, яка в тебе стать".

Що відомо про Катерину Михалко

На момент публікації сама Катерина Михалко ситуацію публічно не коментувала. Відомо, що вона народилася 1 червня 2001 року в Києві, закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "публічне управління та державна служба". Із серпня 2023 року очолює обʼєднання "Технологічні сили України" — громадське об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу, яке постачає технології для армії з 2014 року.

Катерина Михалко, виконавча директорка ТСУ

Зокрема, у травні Катерина Михалко була запрошена на закриту зустріч з французьким президентом Емануелем Макроном.

"Це була єдина зустріч президента без участі представників держінституцій: годинний щирий діалог у вузькому колі громадянського суспільства. Припинення вогню, збереження демократії та посилення оборонної промисловості — мала за честь послухати рефлексії президента на ці теми", – дописала тоді Михалко.

Фото Михалко з Макроном

Її батько, Володимир Михалко, ще у 2018 році неодноразово зʼявлявся в нічних клубах у компанії Сергія Лещенка.

Батько дівчини ще у 2018 році відпочивав разом із Сергієм Лещенком

Сам Олексій Гончаренко опублікував пост із нагадуванням про минулий стартап-досвід Михалко. До призначення на нинішню посаду вона була співзасновницею Nuka — українського стартапу з виробництва "вічної канцелярії", який зібрав сотні тисяч доларів через краудфандинг. Проте її вихід з проєкту у 2019 році супроводжувався конфліктом із партнером Нікітою Владикіним, який одночасно був її колишнім хлопцем. За словами Михалко, після розриву їхніх стосунків її почали усувати від ухвалення рішень і попросили покинути офіс. Вона зберегла 20% у компанії, але відмовилась продавати частку без фінансової звітності та юридичних гарантій. У відповідь партнери створили нову компанію без її участі. У коментарі AIN.UA Михалко заявила, що не знала про цю реєстрацію і не отримувала жодних пропозицій.

Що відомо про "Технологічні Сили України"

Об’єднання "Технологічні Сили України" (ТСУ) позиціонує себе як платформу провідних українських виробників військової техніки та технологій, які створюють інноваційні рішення для Збройних Сил України. Його ключова мета — посилення обороноздатності країни шляхом розвитку власного високотехнологічного ВПК, локалізації виробництва озброєнь та інтеграції українських рішень у глобальний ринок.

ТСУ об’єднує понад два десятки приватних компаній, які працюють над виробництвом дронів, систем зв’язку, засобів радіоелектронної боротьби, програмного забезпечення, артилерійських комплексів, безпілотників-камікадзе, розвідувальних платформ та інших видів сучасного озброєння. Серед відомих учасників — Ukrspecsystems, Roboneers, FRDM, AeroDrone, Атлон Авіа та інші.

ТСУ декларує чотири стратегічні напрями:

Швидке забезпечення фронту — технології мають без зволікань потрапляти до військових, без "регуляторних блокпостів".

Воювати роботами, а не людьми — організація прагне зберегти життя українців за допомогою дистанційних і автономних систем.

Будувати суб’єктну обороноздатність — ТСУ виступає за повну локалізацію виробництва в Україні, аби зменшити залежність від імпорту.

Інтегрувати український ринок у світовий — амбіція перетворити Україну на ключового гравця глобального ринку військових технологій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у політичному середовищі та медіа, за ініціативи нардепа Олексія Гончаренка, знову активно обговорюється ймовірна відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та можливе призначення на його місце віцепремʼєрки й міністерки економіки Юлії Свириденко. Варто зауважити, що інформаційні вкиди щодо зміщення Шмигаля з посади відбуваються вже не вперше.