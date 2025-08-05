Вчера торговала молочкой, а сегодня — "пилит" деньги на дронах: что известно о фигурантке скандала в ВСУ

Дело об "откатах" на дронах обрастает деталями. "Телеграф" рассказывает, откуда взялась директор фирмы и что связывает ее с запорожским бизнесом

Дело о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы для ВСУ обрастает новыми подробностями. Появилась новая фигурантка — директор компании ООО "АКОПТЕРС" Евгения Сидельникова.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Евгении Сидельниковой и ее роли в деле о хищении при закупках военного оборудования. Как удалось выяснить, она до своего появления в фирме "Акоптерс" имела тесные связи с запорожским бизнесом.

Сидельникова подозревается в завладении бюджетными средствами из-за искусственного завышения цен при поставке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы для Вооруженных сил Украины. По версии следствия, участники схемы получали до 30% суммы контракта в виде "откатов". Высший антикоррупционный суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога более 2 млн грн.

Раньше торговала молоком и яйцами

Евгения Сидельникова — директор компании ООО "АКОПТЕРС", специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов и сопутствующего оборудования. Компанию зарегистрировали в Киеве в конце 2023 года, Евгения исполняла роль уполномоченного и директора с момента создания.

До появления в "Акоптерсе" женщина занималась оптовой торговлей продуктами и хозяйственными товарами. Имела статус физического лица-предпринимателя в Запорожье. В ее деятельности до 2023 года не было публичных скандалов или шумных проектов.

Чем занимается Сидельникова Евгения Евгеньевна

По данным редактора сайта "Наши деньги" Юрия Николова, компанию контролирует бизнесмен из Запорожья Владислав Марченко. Владельцем фирмы числится житель Краматорска Кирилл Малик. Ранее Сидельникова работала в бизнесе бывшего главы Запорожской ОГА Виталия Боговина.

"По данным "Зеркала недели", которые также подтвердил мой источник, эту контору контролирует бизнесмен из Запорожья Владислав Марченко. Он и его брат Марченко настолько известны в Запорожье, что несколько лет назад у них была репутация "младших партнеров" Ростислава Шурмы. Это тот самый бывший заместитель Ермака, по которому НАБУ во время вторжения открыло дело за коррупцию, его уволили из ОП, и он сбежал в Германию. Где уже местная полиция по просьбе НАБУ недавно провела у него обыск", — пишет Николов.

А еще братья Марченко могут быть известны вам по прошлогоднему скандалу с "Охматдетом"

Что известно о ООО "АКОПТЕРС"

Есть упоминания о судебных спорах между Сидельниковой и ПриватБанком по поводу взыскания неправомерно списанных средств, но деталей пока немного.

Что решил суд по Сидельниковой

5 августа Высший антикоррупционный суд назначил Сидельниковой содержание под стражей на 60 суток — до 30 сентября. Залог составляет 2 млн 105 тыс. грн. При внесении залога женщина должна выполнять ряд обязательств.

Среди условий: появляться по первому вызову следователя, сдать паспорт для выезда за границу, запрещение выезжать за пределы Киевщины. Также нужно носить электронный браслет и удержаться от общения с подозреваемыми.

В деле нашли уже немало фигурантов

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили организованную преступную группу. Она в 2024-2025 годах заключала государственные контракты с поставщиками систем РЭБ и FPV-дронов по заведомо завышенным ценам.

Часть средств – до 30% от суммы контракта – возвращалась участникам в виде неправомерной выгоды. Основная схема заключалась в завышении стоимости контрактов на поставку БПЛА и РЭБ с учетом "откатов".

САП и НАБУ сообщили о подозрении шести лицам:

Сергей Гайдай — бывший глава Луганской ОГА, на время расследования возглавлял Мукачевскую РГА, сейчас он уволен президентом Зеленским.

Алексей Кузнецов — народный депутат от "Слуги народа", его членство во фракции приостановлено.

Андрей Юрченко — начальник Рубежанской военной администрации.

Василий Мишанский — полковник и командир воинской части Нацгвардии.

Фактический бенефициар предприятия-производителя БПЛА.

Директор предприятия-производителя БПЛА (Сидельникова).

Полковнику Василию Мишанскому также избрали меру пресечения — содержание под стражей до 30 сентября или залог 2 млн грн. По данным прокурора САП, командир воинской части получил 250 тысяч грн вознаграждения за закупку более дорогих радиолокационных систем у частного предприятия. Военнослужащий имел связь с бывшим руководителем Рубежанской МВА Андреем Юрченко, также фигурирующим по делу.

Василий Мишанский

По версии следствия, бенефициар и директор также инкриминируют организацию вакансий с бронированием, чтобы они не могли мобилизоваться в ВСУ. Дело расследуют органы антикоррупционной юстиции Украины – НАБУ и САП.

Напомним, "Телеграф" писал, как оборонные закупки возвращаются в тень и почему это чревато национальной безопасностью.