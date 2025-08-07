Україна відв'яже курс від долара? Голова Нацбанку розкрив неочікувану деталь про перехід до євро

Фактично в Україні немає курсової прив'язки

Питання того, чи треба Україні вже переходити до відв'язування курсу гривні від долара, й досі хвилює багатьох. Однак в Нацбанку вже розповіли, чому для суспільства не буде суттєвої зміни.

Як зазначив РБК-Україна голова НБУ Андрій Пишний, питанню зміни долара на євро придають занадто багато уваги. Ба більше, воно має дещо заполітизоване значення.

За словами Пишного, Нацбанк робить усе, що потрібно для української економіки, її стійкого розвитку тощо. Однак зараз найкраще рішення в цьому питанні — підтримка напрямків розвитку та система управління ризиками.

Якщо ж НБУ побачать, що дійсно час змінювати долар на євро, таке рішення буде ухвалене. Але парадокс в тому, що суспільство навіть не відчує цього, адже в Україні немає курсової прив'язки з жовтня 2023 року. Тому основне питання тут полягає у курсоутворюючій валюті.

Тобто до якої валюти обраховується офіційний курс гривні першопочатково та до якої валюти можуть згладжувати курсові коливання інтервенції НБУ, пояснює Пишний. Фактично в цьому питанні більше технічних моментів та речей.

Саме тому це рішення треба ухвалювати на рівні внутрішньої операційної моделі в Національному банку після глибокого аналізу.

"Воно не швидке, воно не станеться завтра чи післязавтра. Але ми кожен день дивимося та аналізуємо", — каже Пишний.

Він додає, що НБУ досить стресостійкий і не ведеться на гучні заголовки, а це захищає від багатьох дурниць. Однак гнучкість теж є в роботі, усі зміни підкріпленні ретельним аналізом і пошуком балансу між ризиками.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зміна курсу Європи вплине на долю України.