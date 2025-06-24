Не беріть ці банкноти або одразу міняйте: які гривні найчастіше підроблюють

Цікаво, що фальшивки часто виглядають досить переконливо, особливо для людей, які рідко звертають увагу на елементи захисту

У сучасному світі, де цифрові розрахунки поступово витісняють готівку, все ж чимало українців щодня стикаються з паперовими грошима. Але разом із цим зберігається й ризик потрапити на гачок фальшивомонетників.

У 2024 році експерти Національного банку України зафіксували зростання кількості підроблених банкнот, і, як з'ясувалося, найбільше шахраї "полюють" саме на одну купюру.

За офіційними даними, 78% від усіх вилучених підробок у минулому році — це банкноти номіналом 500 гривень. Саме ці гроші фальшують найчастіше, оскільки поєднання високої вартості та поширеності в обігу робить їх привабливою мішенню для шахраїв.

Інфографіка НБУ про кількість вилучених підробок

Цікаво, що фальшивки часто виглядають досить переконливо, особливо для людей, які рідко звертають увагу на елементи захисту. Проте навіть досвідчене око іноді не одразу може відрізнити підробку. Нерідко фальшиві купюри трапляються в магазинах, на ринках, під час продажу товарів із рук або ж при розрахунках у громадських місцях.

Як розрізнити підробку

Експерти кажуть, що аби не стати жертвою фальшивомонетників, достатньо уважно роздивитись банкноту й трохи її помацати. Кожна справжня гривня має понад 20 елементів захисту, які можна перевірити просто неозброєним оком і на дотик.

На дотик

Проведіть пальцями по лицьовому боку купюри — справжній папір має особливу текстуру, а деякі зображення (наприклад, портрет або написи) будуть трохи виступати над поверхнею.

Проти світла

Піднесіть банкноту до джерела світла. Ви маєте побачити:

водяний знак — портрет та цифру номіналу;

наскрізний елемент — фрагмент числа з обох боків, який повністю складається лише при погляді на світло;

захисну стрічку всередині паперу — на ній видно дрібний напис "ГРН", цифру номіналу й тризуб.

Поверніть купюру під різними кутами

На деяких купюрах колір цифри чи зображення змінюється при нахилі — це ознака спеціальної фарби (елемент SPARK).

На більших номіналах (100, 200, 500, 1000 грн) є блискуча полімерна стрічка, яка "рухається" при повороті купюри.

Також цифра номіналу може з’являтися лише під певним кутом — її видно, коли дивитись на купюру збоку.

"У разі виникнення сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень Національному банку", — йдеться в матеріалі установи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деякі українські банкноти поступово виводитимуть з обігу, проте для більшості громадян це відбудеться без жодних незручностей або змін у повсякденному житті.