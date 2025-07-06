На монетці номіналом в 1 гривню можна добре заробити: на що варто звернути увагу

Таку монету карбували лише для колекційного набору "15 років монетному двору"

Ціна монети 1 гривня 2013 року залежить від різновиду штампа та стану монети. Один з різновидів коштує від 400 до 600 грн, другий – від 2000 до 2500 грн. Монету 1 гривня зразка 2013 року карбували лише для колекційного набору "15 років монетному двору".

Про це повідомляє спеціалізований сайт "Монети-ягідки". Існує два різновиди гривні 2013 року, одна монета дорожча, інша — дешевша.

Дешевшу монету 1БА1 називають Володимир Великий через зображення князя на її аверсі. У руках правитель тримає символи його вкладу у розвиток християнства: хрест, та стилізоване зображення макета Десятинної церкви.

Монета "Володимир Великий" номіналом 1 гривня

Дорожчу монету 2АЕ1 називають Каштани. На її аверсі зображено герб України, пшеничні колосся та дубове листя, а ось на реверсі з двох боків від номіналу викарбувано стилізовані гілки каштанів, що цвітуть.

Монета "Каштани"

Різниця у ціні пояснюється різним тиражем: з Володимиром Великим було випущено 15 000 монет, тому їх ціна складає 400 — 600 грн, а з "каштанами" — лише 5000, тому вони коштують значно дорожче — 2000 — 2500 грн

Купити або продати монету 1 гривня 2013 року можна через аукціони Violity, New Auction або форум "Монети ІТК". Варто зазначити, що колекційні гривні продають у захисних капсулах або холдерах.

Раніше ми писали, що стареньку монетку у 2 копійки можна продати за 30 тисяч гривень. Таких було виготовлено пару десятків і вона ніколи не була в обігу.