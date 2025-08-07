Украина отвяжет курс от доллара? Глава Нацбанка раскрыл неожиданную деталь о переходе на евро

Фактически в Украине нет курсовой привязки

Вопрос того, нужно ли Украине уже переходить к отвязыванию курса гривни от доллара, до сих пор волнует многих. Однако в Нацбанке уже рассказали, почему для общества не будет существенных изменений.

Как отметил РБК-Украина глава НБУ Андрей Пышный, вопросу изменения доллара на евро уделяют слишком много внимания. Более того, оно имеет несколько политизированное значение.

По словам Пышного, Нацбанк делает все, что нужно для украинской экономики, ее устойчивого развития. Однако сейчас наилучшим решением в этом вопросе является поддержка направлений развития и система управления рисками.

Если же НБУ увидят, что действительно пора менять доллар на евро, такое решение будет принято. Но парадокс в том, что общество даже не почувствует этого, ведь у Украины нет курсовой привязки с октября 2023 года. Поэтому основной вопрос здесь состоит в курсообразующей валюте.

То есть к какой валюте рассчитывается официальный курс гривны изначально и к какой валюте могут сглаживать курсовые колебания интервенции НБУ, объясняет Пышный. Фактически в этом вопросе больше технических моментов и вещей.

Именно поэтому это решение должно быть принято на уровне внутренней операционной модели в Национальном банке после глубокого анализа.

"Оно не скорое, оно не произойдет завтра или послезавтра. Но мы каждый день смотрим и анализируем", — говорит Пышный.

Он добавляет, что НБУ достаточно стрессоустойчив и не ведется на громкие заголовки, а это защищает от многих глупостей. Однако гибкость тоже есть в работе, все изменения подкреплены тщательным анализом и поиском баланса между рисками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменение курса Европы повлияет на судьбу Украины.