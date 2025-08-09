Названі дата і місце зустрічі Трампа з Путіним: Зеленський теж може там опинитися

У виборі місця для зустрічі з Путіним є своєрідний символізм

Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце зустрічі з російським правителем Володимиром Путіним. Зустріч пройде 15 серпня, а місцем її проведення несподівано обрали штат Аляска — єдине місце США, де існує кордон з Росією.

Про це сказано у повідомленні Білого дому, який процитував заяву Трампа в соцмережах. Трамп, до речі, назвав цю зустріч "дуже очікуваною".

"Дуже очікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, і президентом Росії Володимиром Путіним, відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у Великому штаті Аляска. Докладніші подробиці будуть далі. Дякую за увагу до цього питання!" Президент США Дональд Трамп

В Кремлі вже поспішили підтвердити цю заяву Трампа. А помічник російського правителя Юрій Ушаков спробував пояснити, чому для проведення зустрічі обрали саме Аляску, яка знаходиться буквально у "чорта на рогах".

"Росія та США — близькі сусіди, тож цілком логічно, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Алясці", — заявив він.

Тим часом американський телеканал CBS News повідомив із посиланням на власні джерела, що полетіти на Аляску може й президент України Володимир Зеленський. Такий варіант всерйоз обговорюється.

"Планування саміту наступної п'ятниці (15 серпня, — ред.) все ще невизначене, і що все ще можливо, що президент України Володимир Зеленський може бути певним чином залучений до нього", — сказано у повідомленні.

Що відомо про штат Аляска

Аляска, також відома як "Останній рубіж" та "Територія північного сонця" — найбільший за територією, найпівнічніший та найменше заселений штат США у північно-західній частині Північної Америки. Це єдине місце, де США мають кордон із Росією: він проходить по воді Берингової протоки. З іншого боку Аляска межує із Канадою.

У виборі Аляски, як місця для зустрічі з Путіним, є своєрідний символізм. До 1867 року Аляска належала Російській Імперії, але цар Олександр II дозволив продати півострів американцям за 7,2 млн доларів золотом. Повноцінним штатом Аляска стала тільки у 1959 році — майже через сто років після придбання. Після 2022 року в Росії низка пропагандистів почала заявляти, що після України, мовляв, потрібно відібрати Аляску у Сполучених штатів, бо вона "завжди була російською". Проте ці заяви ніколи не виходили за межі звичайної "ура-пропаганди".

Нагадаємо, що перед тим, як озвучити місце зустрічі з Путіним, Трамп виступив після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном та наробив чергових "геніальних" заяв щодо війни України та Росії. Серед них — перли про те, що російський правитель Володимир Путін "хоче миру", та заява, що Україну та Росію чекає "обмін територіями".

Нагадаємо, можлива зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може обернутися ризиками саме для України, а не для Росії. Експерти попереджають, що замість посилення тиску на Кремль переговори можуть змістити фокус на поступки з боку Києва.

Більше читайте у публікації: "Трамп має нездорове захоплення Путіним", — на Заході озвучили прогнози та ризики щодо історичної зустрічі".