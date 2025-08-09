Стало известно, какие именно территории хочет забрать Путин

В преддверии встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая запланирована 15 августа на Аляске, появляется много деталей относительно того, что будет обсуждаться и какие условия мирного урегулирования российско-украинской войны будут рассматриваться. Президент США накануне заявил, что рассматривается вариант договоренностей, включающий "обмен территориями". О каких именно территориях идет речь, Трамп не уточнил.

В то же время информированные источники "Телеграфа" раскрыли отдельные детали переговорного процесса.

"Путин посылает сигнал, что готов вывести войска из Харьковской и Сумской области, но Украина должна полностью выйти из Донецкой и Луганской областей. Херсонская и Запорожская области (согласно видению Кремля — Ред .) остаются по линии фронта", — сказал источник. Таким образом, Путин хочет получить контроль над Крымом, Донецкой, Луганской областями, а также над частями Херсонской и Запорожской областей, включая ЗАЭС.

Следует отметить, что предложенный "обмен территориями" не равноценен и включает в себя обмен одних территорий Украины на другие, временно оккупированные. Отдельно следует обратить внимание, что контролируемая Силами обороны Украины часть Донецкой и Луганской областей – это серьезные укрепрайоны, по сути города-крепости – Краматорск, Дружковка, Константиновка, Славянск, Покровск, Мирноград, Северск, Лиман, Доброполье и другие.

Какие территории Путин хочет забрать себе

В Харьковской и Сумской областях по состоянию на 9 августа 2025 года Россия контролирует существенно меньшие приграничные территории. При этом известно, что ВСУ недавно освободили два населенных пункта в Сумской области — Контратовку и Андреевку.

Отдельно следует отметить, что в западных медиа ведется активная кампания по "прогнозированию" и распространению разноплановых месседжей. NYT, например, пишет, что отказ Зеленского от обмена территориями, о котором Трамп договорится с Путиным, может сильно разозлить американского лидера. Что, в принципе, очевидно. Однако нарушается ключевое правило: "Ничего об Украине без Украины". Присутствие Владимира Зеленского на Аляске и его участие в переговорах пока не подтверждено.

Известно, что ведутся активные переговоры, в том числе с европейскими партнерами. В субботу, 9 августа, Зеленский беседовал с Китом Стармером, премьером Великобритании.

Очевидно, что на встрече в Аляске будут обсуждаться многие вопросы, не только "обмен территориями", а также, вероятно, не только Украина. Среди тревожных сигналов – нездоровый пиетет Трампа перед Путиным, на что обращают внимание европейские аналитики.