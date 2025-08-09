Там зустрінуться Трамп і Путін. Де знаходиться Аляска і чому обрали саме це місце

У штаті живе невелика кількість нащадків росіян

Дональд Трамп заявив, що Аляска стане місцем його зустрічі з главою Росії Володимиром Путіним. За словами президента США, вона відбудеться 15 серпня.

В Кремлі підтвердили місце зустрічі глав держав. Помічник Путіна Юрій Ушаков спробував пояснити, чому для проведення зустрічі обрали саме Аляску.

Росія та США — близькі сусіди, тож цілком логічно, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Алясці Ушаков

Яка відстань між Аляскою та Росією

На сході Аляска межує з Канадою (з провінцією Британська Колумбія та територією Юкон), а на заході – з Росією (морський кордон). Узбережжя Аляски омивається водами двох океанів: Тихого на півдні та південному заході та Північного Льодовитого на заході та на півночі.

Від Аляски до Чукотки (суб'єкт РФ) 86 кілометрів через Берінгову протоку. Між островами Ратманова і Крузенштерна, де проходить російсько-американський кордон, — менш як 4 кілометри.

Краєвиди Аляски неймовірні

Аляска — найбільший штат США

Аляска — найпівнічніший та найбільший штат США, проте найменш заселений. Він включає півострів Аляска, прилеглі до нього острови, Алеутські острови, а також смугу узбережжя Тихого океану з островами архіпелагу Олександра вздовж західного кордону Канади. Територія Аляски становить понад 1,7 мільйона квадратних кілометрів. Це — як декілька європейських країн разом, таких як Франція, Іспанія, Португалія та Італія.

Населення Аляски

На Алясці проживає трохи більше 700 тис. осіб, а щільність населення одна з найнижчих у світі — близько 0,5 осіб на квадратний кілометр. Для прикладу, якби така щільність населення була у Нью-Йорку, то на Манхеттені проживало б усього 29 людей.

Це суворий, але мальовничий край

Населення Аляски говорить на 22 різних діалектах. Серед жителів регіону зустрічаються індіанці (атапаски, хайда, тлінкіти, цимшіани), ескімоси та алеути. У штаті живе також невелика кількість нащадків росіян.

Хто жив на Алясці до того, як її відкрили росіяни

До відкриття Аляски російськими мандрівниками (17 ст.), корінне населення краю (індіанці, ескімоси та алеути) переважно мешкало в прибережних районах. Жителі переважно займалися звіробійним морським промислом, рибальством та полюванням. У 1780-і росіяни заснували низку поселень, створили (1799) Російсько-американську компанію з правом монопольного користування промислами й копалинами.

Від краєвидів Аляски захоплює подих

За скільки США викупили Аляску у Росії

У 1867 році Росія продала Сполученим Штатам Північно-Американські колонії Російської імперії за 7,2 млн доларів. Зараз це еквівалентно близько 125 млн доларів. Ця покупка спочатку не викликала великого ентузіазму в США, але після відкриття золотих покладів у 1890-х роках вона була визнана одним з найбільших досягнень адміністрації президента Ендрю Джонсона.

У південного узбережжя Аляски

Аляска мала статус округу з 1884–1912 роки, а у 1959 році територія Аляски стала 49-м штатом США. Окрім покладів золота там є кольорові метали, багаті родовища алмазів, платини, танталу, паладію, вугілля. Також на Алясці є нафта та газ.

Як повідомляв "Телеграф", за даними західних ЗМІ, перед зустріччю Трампа та Путіна високопосадовці зі США, України та Європи зберуться на власну зустріч у Великій Британії. Там вони планують узгодити позиції щодо будь-яких домовленостей з Путіним.