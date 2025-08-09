Дружня здибанка чи кінець війни? Що українці думають про зустріч Трампа і Путіна
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чи стане зустріч Трампа і Путіна кроком до миру?
Зустріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимир Путін запланована 15 серпня на Алясці. Це важлива віха, адже Трамп не полишає надії на припинення війни в Україні та свою визначну роль в цьому процесі.
"Телеграф" запитав українців, що вони думають з приводу можливих наслідків. Більшість думок зводяться до одного — Україні не варто очікувати чогось хорошого. Припускають, що подібна зустріч допоможе Росії позбутися санкцій або ж призведе до чергового посилення вогню, яке вже відбувалось на тлі попередніх переговорів.
Не оминули і територіальні зазіхання російського лідера. Росія неодноразово заявляла, що не поступиться окупованими територіями, ба більше — хоче заграбастати й інші частини областей, де є військова присутність армії РФ. Коментатори побоюються, що переговори Трампа та Путіна призведуть до здачі територій, яка заморозить конфлікт на деякий час, а потім війна почнеться знову.
Не оминули українці і тему захоплення Трампа російським президентом. Американський лідер неодноразово схвально відгукувався про російського та знаходив виправдання російським агресивним діям.
Тож коментатори припускають, що зустріч перетвориться в дружню здибанку. Що ж до можливих перспектив досягти прогресу в переговорах до кінця літа, перспективи не бачать: "Трамп заявив, якщо війна не скінчиться до кінця літа, то настане осінь".
Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський однозначно відповів на прагнення Росії щодо виводу військ нашої країни з Донецької області. Довелось нагадати конституційні норми.