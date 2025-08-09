Путін вже передав Трампу свої вимоги? В ЗМІ повідомили, чого хоче правитель Росії

Мова йде насамперед про Донецьку область та залишки Луганщини, які обороняють Збройні сили України

Російський правитель Володимир Путін під час зустрічі зі спеціальним представником президента США Стівеном Віткоффом 6 серпня заявив, що погодиться на повне припинення вогню. Але в нього є умови. Путін "урізав осетра" у порівнянні із тим, чого він вимагав у Стамбулі, заявивши, що "всього лише" хоче виведення українських військ з Донецької області.

Про це пише американське видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. Видання зазначає, що Путін представив Білому дому пропозицію про припинення вогню, яка передбачає значні територіальні поступки від Києва та визнання прав Росії на окуповані території, і все це — тільки за припинення вогню.

Мова йде насамперед про Донецьку область та залишки Луганщини, які обороняють Збройні сили України. У випадку, якщо Київ змушений буде піти на російські вимоги, Кремль контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також окупований у 2014 році Крим. Окрім цього, Кремль хоче, щоб Україна визнала Донбас та Крим російськими — на що Київ ніколи не піде.

Щобільше, за словами джерела видання, яке знайоме зі змістом розмови Віткоффа та європейських посадовців, від України будуть вимагати спочатку вивести війська з Донеччини, після чого лінія фронту буде заморожена у її поточному стані. На другому етапі Трамп та Путін без участі України погодять "мирний план", з яким пізніше буде ознайомлений президент Володимир Зеленський.

Український чиновник, з яким поговорили журналісти, сказав, що Київ не заперечує жодних пропозицій у принципі. Але передумовою для початкових кроків повинне стати безумовне та повне припинення вогню.

Ще одна "поступка" з боку російського режиму — Путін, сказали джерела, пообіцяв, що російський "уряд" ухвалить закон, який зобов'яже Росію не нападати на Україну, або Європу.

Нагадаємо, що перед тим, як озвучити місце зустрічі з Путіним, Трамп виступив після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном та наробив чергових "геніальних" заяв щодо війни України та Росії. Серед них — перли про те, що російський правитель Володимир Путін "хоче миру", та заява, що Україну та Росію чекає "обмін територіями".

Нагадаємо, можлива зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна може обернутися ризиками саме для України, а не для Росії. Експерти попереджають, що замість посилення тиску на Кремль переговори можуть змістити фокус на поступки з боку Києва.

