Путін запропонував припинення вогню до зустрічі з Трампом: чи чекати на "радикальний прорив" — The Economist

Позиції Києва, Вашингтона та Москви надто різняться

Росія запропонувала обмежене припинення вогню в Україні на тлі підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним. При цьому не виключено, що може бути і "радикальніший прорив".

Про це йдеться у матеріалі The Economist. Зазначається, що за підсумком зустрічі може бути розроблений пакет рішень, який може зрушити переговорний процес із мертвої точки та зробити спроби описати, як буде заморожена війна.

У матеріалі сказано, що в України, Росії та США все ще надто різні позиції щодо завершення вторгнення, а справжні наміри Путіна не знає ніхто, крім нього самого. Крім того, країни працюють над своїми проєктами мирних угод і це лише додає плутанини.

Під час візиту представника Трампа Стіва Віткоффа до Москви Путін запропонував припинення бойових дій, якщо Україна відступить з усієї території Донецької та Луганської областей. Видання зазначає, що для Москви це було б величезною перемогою, оскільки вона не змогла захопити їх за три з половиною роки запеклих боїв.

При цьому незрозуміло чи погоджував Віткофф позицію з Україною чи навіть з американськими колегами, а одне з джерел видання відкрито назвало його домовленості "повним лай*ом".

Також чи незрозуміло, чи налаштований Путін серйозно щодо своєї пропозиції про часткове припинення вогню. Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що, можливо, в Кремлі стали більш відкриті до завершення війни. Проте ситуація на фронті на це не вказує, а українські офіцери вважають, що бої триватимуть ще близько року.

Хоча Росія досягає поступового просування, проте це дається їй величезними втратами. Крім того, грошей на війну дедалі менше, це означає, що величезні виплати, які росіянам пропонували за вступ до армії, знижуватимуться. І щоб продовжувати війну Кремлю доведеться йти на дуже непопулярну мобілізацію.

Нагадаємо, представники України, США та Європи зберуться на засідання перед зустріччю Трампа та Путіна. Україна і НАТО стурбовані тим, що Трамп може ухвалити пропозиції Путіна за спиною союзників.