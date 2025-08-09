Україна зробила зустрічну пропозицію США щодо територій: WSJ розкрила подробиці

Майбутнє України не може обговорюватись без України

Пропозиція очільника Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню має значні територіальні поступки, з яким ні Європа, ні Україна не згодні. Тому держави запропонували свою контрпропозицію.

Про це пише WSJ. Зазначається, що Київ продовжує наполягати на гарантіях безпеки та відсутності обмежень щодо вступу в НАТО.

"Європа та Україна запропонували мирну рамку, яка вимагає припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, взаємного обміну територіями замість односторонніх поступок, а також обов’язкових гарантій безпеки для України, потенційно включно з членством у НАТО", — йдеться у матеріалі.

Що входить в україно-європейську контрпропозицію:

"Червоні лінії", які мають застосовуватися до будь-яких перемовин з Путіним. Ймовірніше це обумовлено майбутньою зустріччю Путіна з Дональдом Трампом на Алясці.

Досягнення припинення вогню ще до будь-яких інших кроків. Це пріоритетна вимога України.

"Обмін територіями" має здійснюватися лише на взаємній основі. Тобто, якщо Україна виводить сили з якихось регіонів, то і Росія має вивести свої з інших.

Будь-яка територіальна поступка України має бути захищена залізними гарантіями. А це може мати на увазі потенційний вступ до НАТО.

Велика увага приділятиметься тому, що Путін має відмовитися від вимог демілітаризації та зміни влади в Україні.

Розробка потенційного сценарію: якщо Україна піде на вихід із Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.

Будь-яка угода Трампа і Путіна на Алясці не матиме великого значення без участі європейських лідерів та України.

Україна наполягає, що майбутнє держави не може обговорюватись без Києва.

Незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти.

Аналізуючи ці вимоги, WSJ пише, що загалом поточний російський план і пропозиції США "набагато гірші, ніж сказав Трамп" під час контактів з партнерами. Водночас Україна висуває досить реальні вимоги, однак чи почують їх США та Росія, залишається питанням.

