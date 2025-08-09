Україна зробила зустрічну пропозицію США щодо територій: WSJ розкрила подробиці
Майбутнє України не може обговорюватись без України
Пропозиція очільника Росії Володимира Путіна щодо припинення вогню має значні територіальні поступки, з яким ні Європа, ні Україна не згодні. Тому держави запропонували свою контрпропозицію.
Про це пише WSJ. Зазначається, що Київ продовжує наполягати на гарантіях безпеки та відсутності обмежень щодо вступу в НАТО.
"Європа та Україна запропонували мирну рамку, яка вимагає припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, взаємного обміну територіями замість односторонніх поступок, а також обов’язкових гарантій безпеки для України, потенційно включно з членством у НАТО", — йдеться у матеріалі.
Що входить в україно-європейську контрпропозицію:
- "Червоні лінії", які мають застосовуватися до будь-яких перемовин з Путіним. Ймовірніше це обумовлено майбутньою зустріччю Путіна з Дональдом Трампом на Алясці.
- Досягнення припинення вогню ще до будь-яких інших кроків. Це пріоритетна вимога України.
- "Обмін територіями" має здійснюватися лише на взаємній основі. Тобто, якщо Україна виводить сили з якихось регіонів, то і Росія має вивести свої з інших.
- Будь-яка територіальна поступка України має бути захищена залізними гарантіями. А це може мати на увазі потенційний вступ до НАТО.
- Велика увага приділятиметься тому, що Путін має відмовитися від вимог демілітаризації та зміни влади в Україні.
- Розробка потенційного сценарію: якщо Україна піде на вихід із Донеччини, Росія має залишити окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.
- Будь-яка угода Трампа і Путіна на Алясці не матиме великого значення без участі європейських лідерів та України.
- Україна наполягає, що майбутнє держави не може обговорюватись без Києва.
- Незалежно від фіналу Європа продовжить надавати зброю та кошти.
Аналізуючи ці вимоги, WSJ пише, що загалом поточний російський план і пропозиції США "набагато гірші, ніж сказав Трамп" під час контактів з партнерами. Водночас Україна висуває досить реальні вимоги, однак чи почують їх США та Росія, залишається питанням.
