Путин предложил прекращение огня до встречи с Трампом: ждать ли "радикального прорыва" — The Economist

Позиции Киева, Вашингтона и Москвы слишком различаются

Россия предложила ограниченное прекращение огня в Украине на фоне подготовки ко встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным. При этом не исключено, что может быть и более "радикальный прорыв".

Об этом говорится в материале The Economist. Отмечается, что по итогу встречи может быть разработан пакет решений, который может сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки и попробовать описать, как будет заморожена война.

В материале сказано, что у Украины, России и США все еще слишком разные позиции относительно завершения вторжения, а истинные намерений Путина не знает никто, кроме него самого. Кроме того, страны работают над своими проектами мирных соглашений и это лишь добавляет путаницы.

Во время визита представителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву, Путин предложил прекращение боевых действий, если Украина отступит со всей территории Донецкой и Луганской областей. Издание отмечает, что для Москвы это было бы огромной победой, поскольку она не смогла захватить их за три с половиной года ожесточенных боев.

При этом непонятно согласовывал ли Уиткофф позицию с Украиной или даже с американскими коллегами, а один из источников издания открыто назвал его договоренности "полным дер**ом".

Также непонятно настроен ли Путин серьезно относительно своего предложения о частичном прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что возможно в Кремле стали более открыты к завершению войны. Однако ситуация на фронте на это не указывает, а украинские офицеры считают, что бои будут длиться еще около года.

Хотя Россия добивается постепенного продвижения, однако это дается ей огромными потерями. Кроме того, денег на войну становится все меньше, это значит, что огромные выплаты, которые россиянам предлагали за вступление в армию, будут снижаться. И чтобы продолжать войну, Кремлю придется идти на очень непопулярную мобилизацию.

Напомним, представители Украины, США и Европы соберутся на заседание перед встречей Трампа и Путина. Украина и НАТО обеспокоены тем, что Трамп может принять предложения Путина за спиной союзников.