"Укрзалізниця" змінила рішення про продаж квитків через "Дію", проте пристрасті не вщухають

УЗ переглянула попередні плани

Рішення "Укрзалізниці" про продаж квитків на поїзди за Дія.Підпис викликало шквал критики, через що перевізник дещо пом'якшив правила, які набрали чинності з 1 серпня. Замість обов'язкового продажу квитків з верифікацією через Дію на п'ять рейсів, його запровадили лише для трьох, і це не єдине пом'якшення.

Як мали продаватися квитки на поїзди з 1 серпня

"Укрзалізниця" оголосила, що з 1 буде запроваджено обов'язкову верифікацію через Дія.Підпис для купівлі квитків на п'ять популярних рейсів. Пояснили це боротьбою з перекупниками. Через каси продаж квитків на ці поїзди не мав здійснюватися.

На першому етапі верифікацію планували ввести для таких рейсів:

№105/106 Одеса — Київ;

№91/92 Львів — Київ;

№29/30 Київ — Ужгород;

№12 Львів — Одеса;

№27/28 Київ — Чоп.

Під тиском громадськості УЗ змінила власне рішення

Проте ці плани викликали різку критику українців. Люди вказували, що це є обмеженням прав громадян — адже не всі мають (та зобов'язані мати) Дію. Також є люди, яки не мають смартфонів, а мають кнопкові телефони. Навіть нардепка звернулася до Укрзалізниці із закликом переглянути свої наміри. В результаті 1 серпня УЗ оголосила, що дещо відкоригувала свої плани.

Як продають квитки на поїзди з 1 серпня

Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня. Це необхідно, щоби запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам, — заявили в УЗ.

Таким чином, замість п'яти поїздів, обов'язкова верифікація вводиться лише для трьох. Йдеться про такі внутрішні рейси:

№29/30 Київ — Ужгород,

№12 Львів — Одеса,

№27/28 Київ — Чоп.

Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці". Проте для тих пасажирів, які не мають паспортів нового зразка, квитки на ці поїзди можна буде придбати в деяких касах:

в Чопі (каса №2); в Ужгороді (каса №2); у Львові (каса №1); в Одесі (каси №14 та №2); в Києві (каса №21 та 22).

Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси, — додали в Укрзалізниці

Як українці відреагували на зміну рішення УЗ

Проте українці не змінили свого ставлення до продажу квитків на поїзди через Дію, вони не бачать особливої різниці, йдеться про п'ять, чи про три рейси. Багато хто впевнений, що це є обмеження прав громадян, які не зобов'язані користуватися Дією. Також пишуть, що УЗ штучно ускладнює життя людей, які не мають цього додатка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у мережі зʼявився жарт, як українці будуть готуватись до верифікації через "Дія.Підпис". Фрагмент відео використали з відомого американського фільму "Американський психопат".