Проводники нахамили женщине с дефектом зрения. Все подробности громкого скандала с "Укрзализныцей" (видео)

Женщина ехала с двумя детьми в электричке

В одной из электричек "Укрзализныци" проводники нахамили женщине с инвалидностью при предъявлении удостоверения. Пока УЗ официально не комментировала инцидент, хотя он и произошел почти неделю назад.

Видеообращение Шевчук Ольги, к которой пренебрежительно отнеслись проводницы, завирусилось в сети. В ролике женщина рассказывает, что ехала в электричке Тернополь-Золочев или Тернополь-Львов из населенного пункта Красное в Плотву.

Женщина ехала с двумя несовершеннолетними детьми и когда к ним подошла проводница, Ольга не успела заранее достать удостоверение. Сначала она показала проводнице удостоверения первой группы инвалидности по зрению, но проводник сказала, что женщина должна оплатить 50% стоимости билета за сопровождение. Потом женщина получила еще одно удостоверение, как многодетная мать.

Однако дальше проводница начала злиться и к ней присоединилась еще одна коллега. По словам Ольги, вторая женщина не стеснялась в высказываниях и якобы оскорбляла женщину. Интересно, что из всего вагона людей подошел один мужчина и он не стал на защиту женщины с инвалидностью, а наоборот.

Оказалось, что проводники во время проверки удостоверений просили Ольгу рассказать, почему у нее инвалидность и т.д. Она отказалась. Женщина аргументировала это тем, что не хочет на весь вагон говорить о таких подробностях, тем более все указано в удостоверении. Дальше подошел мужчина и начал хамить Ольге, заявляя, что надо или за проезд платить, или не говорить, что не хочешь говорить о своей инвалидности.

Затем, по словам женщины, она вышла на своей станции с детьми и записала обращение. Однако по состоянию на 11 августа "Укрзализныця" официально не прокомментировала инцидент. Известно, что Ольге звонили проводники и говорили, что могут извиниться, если она думает, что они не правы.

В комментариях пользователи были шокированы ситуацией и засыпали УЗ отметками и комментариями под последним постом в ТикТок. Однако почему-то официального комментария еще не было, ситуация так и оставалась не решенной.

