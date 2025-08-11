Не потребує захисту: мовний омбудсмен взялася за статус російської мови в Україні

Чиновниця пропонує захищати ті мови, які дійсно потребують захисту

Мовний омбудсмен Олена Івановська закликала привести положення Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" у відповідність до положень оновленого перекладу Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Листи із цим закликом вже були надіслані прем’єр-міністру.

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена. Вона зазначила, що через некоректний переклад Хартії Росія роками звинувачувала Україну в недотриманні своїх міжнародних зобов’язань, а також змогла скористатися цим для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

"Москва роками використовувала цей документ як інструмент маніпуляцій. Нам потрібен адекватний переклад, щоб вилучити мову окупанта з переліку. Російська не потребує нашого захисту. Коли кримськотатарська та караїмська стоять поряд з російською, це парадоксально" Олена Івановська

Вона нагадала, що Конституційний суд ще у 2021 році зобов’язав органи влади усунути невизначеність у питаннях перекладу тексту, але зміни так і не було прийнято.

За словами Іванівської, цю роботу потрібно зробити для того, щоб тримати обличчя перед тими корінними народами, які справді потребують підтримки.

У чому суть

Як відомо, Хартія була прийнята Радою Європи у 1992 році, а Україна її ратифікувала у 2003 році. Положення в поточній версії стосуються захисту білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської (тепер вважається румунською мовою), німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської мов.

В Україні за часів політичної кризи 2007 року представники Віктора Ющенка та Віктора Януковича домовилися про прийняття компромісної версії перекладу документа, який визнав російську мову регіональною у низці областей на сході та півдні України, тим самим дозволивши використовувати її в офіційній документації. Загвіздкою стало визначення "minority language", яке було перекладено як "мова меншості" (за кількістю носіїв), тоді як у законі, який затверджує текст документа, йшлося саме про мови національних меншин.

Мін’юст після цього підготував висновок, в якому зазначено, що переклад документа "суперечить букві та духу автентичного документа", запропонованого Єврорадою.

Як повідомлялося раніше, Олена Івановська стала новим мовним омбудсменом у липні 2025 року. До цього, з 2020 року, посаду обіймав Тарас Кремень.