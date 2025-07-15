В Україні з’явився новий мовний омбудсмен: що про неї відомо (фото)

Жінка працювала у КНУ з 1995 року

Доктор філологічних наук, професор та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Івановська стала новим мовним омбудсменом. Вона змінила на цій посаді Тараса Кременя.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму telegram-каналі. Рішення було ухвалено під час засідання уряду 15 липня.

За даними з відкритих джерел, Івановська до призначення обіймала посаду заступниці директора Інституту філології КНУ імені Шевченка з виховної роботи. Основною її спеціалізацією є фольклористика.

Івановська за свою кар’єру стала автором понад 100 наукових, у тому числі 17 науково-методичних праць, навчальних посібників та навчальних програм, а також публікацій, присвячених захисту української мови. Нагороджена преміями Шевченка Київського університету (1993) та має подяку прем’єр-міністра України (2009).

На посаду мовного омбудсмена її висунув уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Олена Івановська

Тарас Кремінь обіймав цю посаду з 2020 року, а його звільнення викликало хвилю невдоволення серед діячів української культури. Сам він наприкінці червня зазначав, що жоден із запропонованих кандидатів не відповідає критеріям для того, щоб обійняти його посаду. За словами Кременя, у них не було достатнього досвіду у галузі захисту права та захисту української мови. Попри це, 8 липня він склав повноваження.