Не нуждается в защите: языковой омбудсмен взялась за статус русского языка в Украине

Чиновница предлагает защищать те языки, которые действительно нуждаются в защите

Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала привести положения Закона Украины "О ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств" в соответствие с положениями обновленного перевода Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Письма с этим призывом уже были направлены премьер-министру.

Об этом информирует пресс-служба языкового омбудсмена. Она отметила, что из-за некорректного перевода Хартии Россия годами обвиняла Украину в несоблюдении своих международных обязательств, а также смогла воспользоваться этим для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка, как государственного.

"Москва годами использовала этот документ как инструмент манипуляций. Нам нужен адекватный перевод, чтобы изъять язык оккупанта из перечня. Русский не нуждается в нашей защите. Когда крымскотатарский и караимский стоят рядом с русским, это парадоксально" Елена Ивановская

Она напомнила, что Конституционный суд еще в 2021 году обязал органы власти устранить неопределенности в вопросах перевода текста, но изменения так и не были приняты.

По словам Ивановской, эту работу нужно сделать для того, чтобы держать лицо перед теми коренными народами, которые действительно нуждаются в поддержке.

В чем суть

Как известно, Хартия была принята Советом Европы в 1992 году, а Украина его ратифицировала в 2003 году. Его положения в текущей версии касаются защиты белорусского, болгарского, гагаузского, греческого, еврейского, крымскотатарского, молдавского (теперь считается румынским языком), немецкого, польского, русского, румынского, словацкого и венгерского языков.

В Украине во времена политического кризиса 2007 года представители Виктора Ющенко и Виктора Януковича договорились о принятии компромиссной версии перевода документа, который признал русский язык региональным в ряде областей на востоке и юге Украины, тем самым позволив использовать его в официальной документации. Загвоздкой стало определение "minority language", которое было переведено как "язык меньшинства" (по количеству носителей), в то время как в законе, утверждающего текст документа, речь шла именно о языках национальных меньшинств.

Минюст после этого подготовил вывод, в котором указано, что имеющийся перевод документа "противоречит букве и духу аутентичного документа", предложенного Евросоветом.

Как сообщалось ранее, Елена Ивановская стала новым языковым омбудсменом в июле 2025 года. До этого, с 2020 года, должность занимал Тарас Кремень.