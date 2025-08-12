Визнали окупацію? Компанія Nielsen назвала захоплені міста "новими територіями Росії"

Дії компанії викликають питання щодо дотримання західних санкцій

Міжнародна компанія Nielsen, яка займається маркетинговими вимірами, почала враховувати у своїх дослідженнях тимчасово окуповані території України. Її російський підрозділ називає їх "новими територіями Російської Федерації". І поки українці обурені, у головному офісі NielsenIQ не відповідають на запити ЗМІ.

Про це пише Інститут масової інформації з посиланням на польське видання Wiadomosci Handlowe. Так, у червні російський підрозділ Nielsen (Нільсен) повідомив, що вперше оцінив продаж пива "з урахуванням частки нових територій Російської Федерації".

"Хоча компанія прямо не назвала ці території, здогадатися неважко. Росія 2014 року незаконно анексувала український Крим, а у 2022 році – частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Жодна західна держава не визнає цих анексій", – коментують у Wiadomosci Handlowe.

Wiadomosci Handlowe зазначають, що такі дії компанії викликають питання щодо дотримання західних санкцій.

У презентації результатів російського дослідження Nielsen зазначено, що вперше було перевірено "максимально можливий обсяг продажу пива в Росії: не лише за традиційною методологією вимірювання Nielsen… але також з урахуванням нових територій і каналів продажу, які раніше не враховувалися".

За даними дослідження, нові території Російської Федерації (тобто окуповані українські землі) становлять приблизно 2–3% обсягу продажу пива. Nielsen також зазначила, що 2024 року зростання продажу пива "в межах традиційних кордонів Росії" (таке формулювання використала компанія) становило 6%. У разі врахування "нових територій" зростання досягло 10%.

Nielsen також використовує формулювання на кшталт "додаткові обсяги попиту". Наприклад, компанія заявила, що зростання продажу пива бренду Baltika минулого року становило 11%, а "з урахуванням нових регіонів" – 18%. Такі формулювання й цитати були опубліковані на сайті російського підрозділу компанії Nielsen, у його телеграм-каналі, а також процитовані в російських медіа.

Три тижні тому wiadomoscihandlowe.pl звернувся до центрального офісу NielsenIQ у Чикаго з проханням прокоментувати висловлювання російського підрозділу Nielsen. Згодом журналісти надіслали додаткові питання, зокрема:

Чи підтримує NIQ називання окупованих територій України "новими територіями Російської Федерації"?

Чи вважає компанія українців під окупацією "новою групою споживачів"?

Чи визнає NielsenIQ анексовані Росією території частиною Росії?

Чи має намір компанія дистанціюватися від дій свого російського підрозділу?

На жодне з цих запитань компанія досі не відповіла.

