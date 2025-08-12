Признали оккупацию? Компания Nielsen назвала захваченные города "новыми территориями России"

Действия компании вызывают вопросы по поводу соблюдения западных санкций

Международная компания Nielsen, которая занимается маркетинговыми измерениями, начала учитывать в своих исследованиях временно оккупированные территории Украины. Её российское подразделение называет их "новыми территориями Российской Федерации". И пока украинцы возмущены, в главном офисе NielsenIQ не отвечают на запросы СМИ.

Об этом пишет Институт массовой информации, ссылаясь на польское издание Wiadomosci Handlowe. Так, в июне российское подразделение Nielsen (Нильсен) сообщило, что впервые оценило продажу пива "с учетом доли новых территорий Российской Федерации".

"Хотя компания прямо не назвала эти территории, догадаться нетрудно. Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым, а в 2022 году — части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Ни одно западное государство не признает эти аннексии", — комментируют в Wiadomosci Handlowe.

Wiadomosci Handlowe отмечают, что такие действия компании вызывают вопросы по поводу соблюдения западных санкций.

В презентации результатов отмечено, что впервые был проверен "максимально возможный объем продаж пива в России: не только по традиционной методологии измерения Nielsen… но также с учетом ранее не учитывавшихся новых территорий и каналов продаж".

Согласно данным исследования, новые территории Российской Федерации (т.е. оккупированные украинские земли) составляют примерно 2–3% объема продаж пива. Nielsen также отметила, что в 2024 году рост продаж пива "в пределах традиционных границ России" (такую формулировку использовала компания) составил 6%. В случае учета "новых территорий" рост достиг 10%.

Nielsen также использует формулировку типа "дополнительные объемы спроса". Например, компания заявила, что рост продаж пива бренда Baltika в прошлом году составил 11%, а "с учетом новых регионов" — 18%. Такие формулировки и цитаты были опубликованы на сайте российского подразделения компании Nielsen, в его телеграмм-канале, а также процитированы в российских медиа.

Три недели назад wiadomoscihandlowe.pl обратился в центральный офис NielsenIQ в Чикаго с просьбой прокомментировать высказывания российского подразделения Nielsen. Впоследствии журналисты направили дополнительные вопросы, в частности:

Поддерживает ли NIQ называние оккупированных территорий Украины "новыми территориями Российской Федерации"?

Считает ли компания украинцев под оккупацией "новой группой потребителей"?

Признает ли NielsenIQ аннексированные Россией территории частью России?

Намерена ли компания дистанцироваться от действий своего российского подразделения?

Ни на один из этих вопросов компания до сих пор не ответила.

