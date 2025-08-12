Признали оккупацию? Компания Nielsen назвала захваченные города "новыми территориями России"
Действия компании вызывают вопросы по поводу соблюдения западных санкций
Международная компания Nielsen, которая занимается маркетинговыми измерениями, начала учитывать в своих исследованиях временно оккупированные территории Украины. Её российское подразделение называет их "новыми территориями Российской Федерации". И пока украинцы возмущены, в главном офисе NielsenIQ не отвечают на запросы СМИ.
Об этом пишет Институт массовой информации, ссылаясь на польское издание Wiadomosci Handlowe. Так, в июне российское подразделение Nielsen (Нильсен) сообщило, что впервые оценило продажу пива "с учетом доли новых территорий Российской Федерации".
"Хотя компания прямо не назвала эти территории, догадаться нетрудно. Россия в 2014 году незаконно аннексировала украинский Крым, а в 2022 году — части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Ни одно западное государство не признает эти аннексии", — комментируют в Wiadomosci Handlowe.
Wiadomosci Handlowe отмечают, что такие действия компании вызывают вопросы по поводу соблюдения западных санкций.
В презентации результатов отмечено, что впервые был проверен "максимально возможный объем продаж пива в России: не только по традиционной методологии измерения Nielsen… но также с учетом ранее не учитывавшихся новых территорий и каналов продаж".
Согласно данным исследования, новые территории Российской Федерации (т.е. оккупированные украинские земли) составляют примерно 2–3% объема продаж пива. Nielsen также отметила, что в 2024 году рост продаж пива "в пределах традиционных границ России" (такую формулировку использовала компания) составил 6%. В случае учета "новых территорий" рост достиг 10%.
Nielsen также использует формулировку типа "дополнительные объемы спроса". Например, компания заявила, что рост продаж пива бренда Baltika в прошлом году составил 11%, а "с учетом новых регионов" — 18%. Такие формулировки и цитаты были опубликованы на сайте российского подразделения компании Nielsen, в его телеграмм-канале, а также процитированы в российских медиа.
Три недели назад wiadomoscihandlowe.pl обратился в центральный офис NielsenIQ в Чикаго с просьбой прокомментировать высказывания российского подразделения Nielsen. Впоследствии журналисты направили дополнительные вопросы, в частности:
- Поддерживает ли NIQ называние оккупированных территорий Украины "новыми территориями Российской Федерации"?
- Считает ли компания украинцев под оккупацией "новой группой потребителей"?
- Признает ли NielsenIQ аннексированные Россией территории частью России?
- Намерена ли компания дистанцироваться от действий своего российского подразделения?
- Ни на один из этих вопросов компания до сих пор не ответила.
