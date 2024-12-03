Нарешті прокинулися: пивний гигант Carlsberg може піти з Росії через три роки з початку війни

Сума угоди не розкривається, але джерела припускають, що вона складе 30 млрд рублів

Західна компанія Carlsberg Group, яка відома виробництвом пива та слабоалкогольних напоїв, схоже, нарешті покине російський ринок після майже трьох років обіцянок це зробити. Заводи "Балтики", які є активом компанії в Росії, можуть бути продані до кінця 2024 року за 30 млрд рублів (трохи понад 280 млн доларів США).

Про це пише російське видання "Ведомости" із посиланням на власні джерела, які знайомі з ходом переговорів. Зазначається, що створена російським режимом так звана "урядова комісія з іноземних інвестицій" погодила продаж активів, а угоду закриють до кінця 2024 року.

Сума угоди не розкривається, але джерела припускають, що вона складе 30 млрд рублів. Компанія, скоріше за все, погодилася на таку суму через шантаж з боку російського режиму, який погрожував "націоналізувати" активи. Справжня ціна заводів "Балтики" перевищує 50 млрд рублів.

На користь того, що угода відбудеться, говорить новина про те, що глава РФ Володимир Путін 2 грудня випустив указ, яким вивів акції "Балтики з тимчасового управління Росмайна. Ця структура привласнила російські активи Carlsberg Group у липні 2023 року.

Як повідомлялося раніше, з Росії вже пішла компанія Heineken, а всі активи, включаючи сім пивоварних заводів, перейшли під контроль російської компанії Arnest Group. Вона, до речі, є виробником "Дихлофосу".

Тим часом сотні західних компаній, які обіцяли вивести бізнес з Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, передумали та залишилися. Серед них американський виробник косметики Avon Products, французька промислова група Air Liquide та британський виробник споживчих товарів Reckitt Benckiser.