Райффайзен вийшов з ринку Росії? Банк дав цікаву відповідь на питання українців

Райффайзен — дочірня компанія австрійської банківської групи

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало банків та міжнародних корпорацій вийшли з російського ринку, однак до Райффайзен Банку і досі залишаються питання. Адже цей банк продовжує працювати на території агресора.

Саме тому користувачі продовжують питати Райффайзен Банк, як довго це продовжуватиметься. Відповідний коментар було опубліковано на сторінці банку у Facebook.

"Скажіть, будь ласка, а Райф ще довго буде працювати в Росії та спонсорувати війну проти України?" — питають у мережі.

Райффайзен Банк працює в Росії

Працівник банку запевнив, що Райффайзен Банк в Україні — окрема юридична особа, яка зареєстрована та працює виключно на території України за українським законодавством. Додали також, що банк збирає кошти на ЗСУ, волонтерить тощо.

Однак у цьому питанні є нюанс, який пояснює чому Райффайзен і досі є в Росії. Адже він — дочірня компанія австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI). Тобто Райффайзен Банк в Україні та Росії — це дві філії великої групи, вони не пов'язані одна з одною, але належать одній компанії.

Raiffeisen вже четвертий рік продовжує працювати в Росії, зазначаючи збитків через санкції. Однак свою обіцянку вийти з російського ринку якомога швидше він і досі не виконав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний банк заблокував рахунок дружині загиблого військового, її звинуватили у відмиванні коштів та тероризмі.