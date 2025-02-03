Росіянам доведеться платити більше: велика компанія РФ ось-ось підніме ціни на послуги

2025 року, як очікується, зросте на рівень інфляції

Найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" підвищує ціни на квитки на рівні, що продовжує бити рекорди. Це станеться вже упродовж 2025 року.

Про це повідомив голова "Аерофлоту" Сергій Олександровський, пишуть росЗМІ. Зазначається, щокомпанія для цього буде, в тому числі, оптимізувати витрати та збільшувати ефективність роботи, щоб забезпечити такі значення.

"2025-й, напевно, можна охарактеризувати як рік стабілізації. 2025-го ми прогнозуємо для себе зміни вартості квитків на рівні інфляції", — заявив Олександровський.

За даними Росстату, інфляція за 2024 рік становила 9,52%. Водночас, наприклад, аналітичний центр ЦМАКП вважає цю цифру заниженою.

При цьому підприємці у свої бізнес-плани закладають інфляцію 10,7% у 2025 році. Вони не вірять, що влада зможе подолати прискорення інфляції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" вирішив оцінити вартість улюбленого автомобіля росіян "Лада Гранта". Скільки вони коштували у 2021 році та у 2025 році. Зазначається, що це дітище російського автопрому вже набуло особливої слави, після того, як його почали роздавати сім’ям убитих в Україні солдатів армії РФ.