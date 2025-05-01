Наскільки вищою буде пенсія в українця, який є ветераном війни, учасником бойових дій або має інвалідність

Надбавки до пенсій від 265 гривень у 2025 отримують ветерани війни, учасники бойових дій та особи з інвалідністю

Пенсіонери в Україні до своїх виплат можуть отримати надбавки, якщо належать до пільгових категорій населення, наприклад, ветерани війни.

Найбільше зможуть отримати ті, що є особами, які мають статус інвалідності І групи внаслідок війни. А які виплати передбачені для інших, розбирався "Телеграф".

Згідно з даними пенсійного калькулятора, якщо 60-річний чоловік у 2025 році виходитиме на пенсію з 32 роками стажу та 10 тисячами гривень зарплати, то йому передбачено 3506 гривні пенсії.

Якщо чоловік належатиме до пільгової категорії населення, як ветеран війни, то його додаткова виплата до пенсії складатиме 265 гривень. Коли він буде учасником бойових дій, то сума збільшиться до 442 гривень.

Водночас осіб з інвалідністю внаслідок війни очікують такі надбавки:

з І групою інвалідності — 885 гривень;

з ІІ групою інвалідності — 708 гривень;

з ІІІ групою інвалідності — 531 гривні.

Тобто найбільшою надбавка буде для пенсіонерів, що мають інвалідність І групи внаслідок війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може вийти на пенсію в 60 років, маючи недостатньо стажу.