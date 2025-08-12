Є чіткий термін: у розвідці розповіли, коли Росія хоче закінчити війну

Війна для Росії коштує дуже дорого

Російські витрати на війну надто високі, а тому для Кремля важливо закінчити війну в короткі терміни. В офіційних російських документах говорилося, що "українське питання має бути вирішене до 2026 року".

Про це в інтерв’ю Суспільному розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Він зазначив, що на оборонно-промисловий комплекс йде близько 42% всього російського бюджету.

"Витрати на війну в Російській Федерації дуже великі. Ми бачимо ті негативні тенденції, які сьогодні є в їхній економіці. По суті, вона перейшла в стадію стагнації. Все, що стосується видобутку корисних копалин або, наприклад, металургії. Ринки збуту для них скоротилися" Вадим Скібіцький

Ще однією причиною необхідності швидко закінчити війну є російський прогноз своїх можливостей. Згідно з розрахунками, якщо війна триватиме в тому ж темпі, то вже ніколи РФ не зможе бути конкурентом Китаю чи США, а перетворяться на звичайну регіональну країну.

Також найболючішим для Москви є питання цін на нафту. Якщо ціна утримуватиметься на рівні 50 доларів за барель, то російського Стабілізаційного фонду вистачить на 18 місяців, а якщо опуститься до 30 — то лише до кінця поточного року.

Проблеми також існують і з кількістю робочих рук. Через активну мобілізацію російський ринок праці скорочується — 90% компаній вже повідомляє, що їм не вистачає рук. Всі ці проблеми і ведуть до того, що Москва намагається діяти згідно зі своїми планами та вийти з війни до 2026 року.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що війна має закінчитися на українських умовах. Для цього необхідно наступати та знищувати супротивника.