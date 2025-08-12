Есть четкий срок: в разведке рассказали, когда Россия хочет закончить войну

Война для России стоит очень дорого

Российские расходы на войну слишком высокие, а потому для Кремля важно закончить войну в скором времени. В официальных российских документах говорилось, что "украинский вопрос должен быть решен до 2026 года".

Об этом в интервью Суспільне рассказал замначальника ГУР Вадим Скибицкий. Он отметил, что на обронно-промышленный комплекс идет около 42% всего российского бюджета.

"Расходы на войну в Российской Федерации очень велики. Мы видим те негативные тенденции, которые сегодня есть в их экономике. В сущности, она перешла в стадию стагнации. Все, что касается добычи полезных ископаемых или, например, металлургии. Рынки сбыта для них сократились" Вадим Скибицкий

Еще одной причиной необходимости быстро закончить войну является российский прогноз своих возможностей. Согласно расчетам, если война продлится в том же темпе, то уже никогда РФ не сможет быть конкурентом Китаю или США, а превратятся в обычную региональную страну.

Также болезненным для Москвы является вопрос цен на нефть. Если цена будет удерживаться на уровне 50 долларов за баррель, то российского Стабилизационного фонда хватит на 18 месяцев, а если опустится до 30 — то лишь до конца текущего года.

Проблемы также есть и с количеством рабочих рук. Из-за активной мобилизации российский рынок труда сокращается — 90% компаний уже сообщает, что им не хватает рук. Все эти проблемы и ведут к тому, что Москва пытается действовать согласно своим планам и выйти из войны до 2026 года.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что война должна закончится на украинских условиях. Для этого необходимо наступать и уничтожать противника.