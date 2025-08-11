В ЄС збирають термінову зустріч через саміт Трампа та Путіна: про що говоритимуть

Україна та Європа мають бути за столом переговорів, вважають у Брюсселі

У понеділок, 11 серпня, глава європейської дипломатії Кая Каллас скликає екстрену онлайн-зустріч міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. До неї долучиться й глава МЗС України Андрій Сибіга. Про це повідомляє кореспондентка "Телеграфу" у Брюсселі.

Одна з головних цілей Європи на зараз — забезпечити участь президента України Володимира Зеленського на зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці 15 серпня.

"Будь-яка угода між США та Росією має включати Україну та ЄС, тому що це питання безпеки України та всієї Європи", — заявила Каллас цими вихідними.

При цьому джерела "Телеграфу" дуже скептично оцінюють можливість участі європейських лідерів у зустрічі на території США. Однак про повне виведення ЄС на другий план мова не йде.

Як відомо, 9 серпня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зібрав термінову зустріч, на якій були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За інформацією Politico, у Лондоні був помічений і Бйорн Зайберт, головний помічник президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Крім того, 10 серпня семеро європейських лідерів синхронно опублікували спільну заяву щодо миру для України. Мова про президентів Франції та Фінляндії, канцлера Німеччини, прем’єрів Великобританії, Італії та Польщі, а також глави Єврокомісії.

У заяві вони привітали зусилля Трампа, "спрямовані на припинення вбивств в Україні, завершення агресивної війни РФ та досягнення справедливого й тривалого миру та безпеки для України".

"Ми переконані, що успіх може забезпечити лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України й тиск на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни.

Ми готові підтримувати цю роботу як дипломатично, так і через збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, зокрема через роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації", — йдеться у заяві.

На переконання підписантів, змістовні переговори можуть відбутися лише за умови припинення вогню або зменшення інтенсивності бойових дій.

"Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", — зазначали європейські лідери.

Зеленський відреагував на заяву, додавши, що Україна "цінує і повністю підтримує" ці слова.