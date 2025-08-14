"Був схожий на забитого шакала": як пройшов суд над підозрюваним у вбивстві підлітка на фунікулері (фото)

Арешт без альтернативи застави продовжено до 11 жовтня 2025 року

Суд у Києві продовжує розгляд справи щодо вбивства 16-річного Максима Матерухіна на верхній станції столичного фунікулера. Правозахисник та ветеран ЗСУ Олег Симороз повідомив про перебіг чергового засідання та ключові рішення суду.

Про це йдеться в дописі чоловіка в Facebook. Матір загиблого підлітка поширила повідомлення.

Як відомо зі справи, підозрюваний – п'яний співробітник Управління державної охорони Артем Косов.

Правозахисник відзначив активну присутність журналістської спільноти та громадськості, зазначивши, що це важливо для забезпечення прозорості процесу та справедливого розгляду справи. 14 серпня до судового процесу долучився генеральний прокурор України, який разом із іншими прокурорами представляє державне обвинувачення. Це, за словами Симороза, відповідає суспільному запиту та важливе в контексті серйозності злочину.

Автор допису також повідомив, що адвокати підозрюваного не з'явилися на засідання, що стало вже 6-м випадком зловживання захистом, спрямованим на зрив процесу. Через це колегія суддів ухвалила рішення призначити безкоштовного державного захисника для Артема Косова. Симороз додав, що прокурори подадуть матеріали до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо позбавлення ліцензії адвокатів, які систематично зривають засідання.

Під час засідання розглядався запобіжний захід для підозрюваного. Заявлене клопотання про зміну тримання під вартою на домашній арешт було відхилене, тож арешт без альтернативи застави продовжено до 11 жовтня 2025 року.

За словами Симороза, підозрюваний Артем Косов вперше дав коментарі журналістам.

Він був схожий на забитого шакала, намагався мені навіть "Викати" — це типова історія, коли таких дурнуватих гопників притискають до стіни. Олег Симороз

Правозахисник додав, що фігурант справи намагався виправдовуватися та частково робив невдалі спроби вибачень перед родиною загиблого. Та повна вина Косова підтверджена зібраними доказами, і каяття чи визнання вини на цьому етапі не впливають на позицію обвинувачення, яке наполягає на довічному покаранні.

Судове засідання по суті справи було відкладене через дії захисту. Наступне засідання заплановане на 20 серпня 2025 року о 15:30 у Шевченківському районному суді міста Києва.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обвинувачений у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна Артем Косов, за інформацією Олега Симороза, утримується в гауптвахті в умовах, що викликають сумніви щодо їхньої відповідності встановленим правилам. Під час судових засідань у фігуранта помітно регулярні стрижки, оновлений одяг, а на слуханні 18 червня він навіть з'явився зі смарт-годинником — пристроєм, використання якого законом заборонене.