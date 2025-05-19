Резонансне вбивство на фунікулері: справа про загибель підлітка набуває галасу

Суд перенесли, родина звинувачує адвокатів у саботажі

Батьки загиблого 10-класника звинувачують захисників підозрюваного у вбивстві їхнього сина в умисному затягуванні судового процесу. У понеділок, 19 квітня, Київський апеляційний суд мав розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт, однак засідання перенесли.

Кияни зібралися під будівлею суду, щоб підтримати родину загиблого Максима Матерухіна. Про це з-під будівлі суду повідомила журналістка КИЇВ24.

Судове засідання було призначене на 11:15, але не відбулося. За неофіційною інформацією, причиною перенесення стало те, що матеріали справи не встигли доставити з Шевченківського районного суду. Батьки загиблого хлопця переконані, що це чергова спроба адвокатів підозрюваного відтермінувати винесення вироку.

"Їм потрібні кожен раз докази, чому він повинен далі сидіти. Його стаття передбачає тримання під вартою. Куди його відпускати? Щоб він інших пішов вбивати?" – обурюється батько загиблого підлітка.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 квітня 2024 року, коли співробітник Державного управління охорони напав на школяра у вагоні фунікулера. Максим Матерухін упав, розбив головою скло й отримав смертельне поранення шиї. Слідство встановило, що нападник перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Судовий процес триває з кінця травня минулого року. На кожне засідання приходять кілька десятків людей підтримки – родичі, знайомі та навіть ті, хто особисто не знав загиблого хлопця. Коли відбудеться наступне засідання, наразі невідомо.

Раніше "Телеграф" писав, що мати підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері напала на журналістку. Це сталося 5 лютого у приміщенні Шевченківського райсуду міста Києва.