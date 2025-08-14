Спека вдарить по Україні з новою силою. Коли українцям до цього готуватись (карта)

В деяких регіонах затримаються дощі

Спека в Україні вдарить з новою силою за кілька тижнів до осені. 17 серпня це відчує більшість регіонів України.

"Телеграф", посилаючись на дані Укргідрометцентру розповість, якою буде погода в Україні. А також, де чекати опадів.

Найспекотніше буде на Херсонщині— денні температури сягнуть +35…+37°C. Майже такою ж спекотною стане Запорізька область з показниками до +35°C вдень. Не набагато прохолодніше буде на Дніпропетровщині — там термометри покажуть +32…+34°C.

У центральних областях спека також дасть про себе знати. На Київщині, Черкащині та Полтавщині денна температура підніметься до +30…+32°C. Схожі показники очікуються на Кіровоградщині та у Вінницькій області — +27…+30°C.

Трохи прохолодніше буде на заході країни. Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області відчують +23…+28°C вдень. На Волині та Рівненщині денні температури становитимуть +22…+25°C.

Північні регіони матимуть найкомфортнішу погоду. У Чернігівській та Сумській областях вдень буде +23…+26°C, а на Житомирщині — +22…+24°C.

Погода в Україні 17 серпня

Нічні температури коливатимуться від +15…+17°C на заході і півночі країни до +19…+21°C у південних та східних регіонах.

Що стосується опадів, то дощі пройдуть переважно у західних областях — на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині та Тернопільщині, а також північних областях. Хмарна погода очікується також у Житомирській, Вінницькій та частково у Київській областях. В інших регіонах переважатиме сонячна погода з невеликою хмарністю.

