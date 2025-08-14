В Україні почали масово "цвісти" водойми: чим це небезпечно для риб і людей (відео)

Екологи та медики пояснили, що ховається за "цвітінням" води та наскільки воно небезпечне

У літній період багато хто помічає "цвітіння" водойм — поверхня води набуває зеленого кольору, з’являються плями та неприємний запах. Така зміна може бути небезпечною.

Викликане "цвітіння" водойм масовим розмноженням ціанобактерій. Виникає воно в стоячих або повільнотекучих водоймах у спеку. Але не тільки висока температура і сонце сприяють "цвітінню", а й надлишок азоту та фосфору — вони потрапляють у воду зі стоками, каналізацією, добривами.

Вода в таких водоймах стає непрозорою, в ній зменшується вміст кисню, що потенційно може загрожувати рибі та тваринам. Однак варто знати — "цвітіння" водойм процес природній, хоч і не дуже приємний ззовні.

Щоб водойма не зеленіла, у Києві використовують кілька способів боротьби із ціанобактеріями. Тестували їх на озері Віра (кількість ціанобактерій скоротилась майже вдвічі), озері Жандарка та штучній водоймі по вул. Вахтанга Кікабідзе.

Купатися в зеленій воді не варто, як і підпускати улюбленців. Ветеринари попереджають, ціанобактерії (блакитно-зелені водорості) продукують токсини, які є смертельними для тварин. Достатньо лише кількох ковтків, щоб у собаки почалися судоми, блювання та відмова дихання.

Коли "цвіте" море — що це означає

Останніми тижнями мешканці Одеси та відпочивальники на пляжах спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя. Вода в прибережній зоні набуває зеленого, брудно-жовтого чи навіть коричневого відтінку. Це не ціанобактерії, а водорості з роду ульва. Самі по собі вони не шкідливі, але проце їхнього гниття користі не приносить.

Державні інспектори перевірили проби морської води. Виявили перевищення норм:

Завислі речовини — у 1,5 раза більше норми. Це погіршує прозорість, зменшує проникнення світла і впливає на фотосинтез.

— у 1,5 раза більше норми. Це погіршує прозорість, зменшує проникнення світла і впливає на фотосинтез. Азот амонійний — у 5,5 раза більше норми. Це токсична сполука, яка з’являється при розкладі органіки. Вона небезпечна для водних організмів, особливо у спеку та при низькому рівні кисню, і може призводити до замору риби.

Надлишок поживних речовин сприяє евтрофікації — так званому "цвітінню" моря. Воно супроводжується дефіцитом кисню, погіршенням стану морської екосистеми та ризиками для відпочивальників. Ковтати таку воду точно не варто не тільки собакам, а й людям.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через брак кисню в річках зменшується кількість видів риби. Рідкісні мешканці водойм гинуть.