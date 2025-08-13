Ви такої не куштували, але й не варто: рідкісна ягода заполоняє Одесу (фото)

Ягоди мають особливу дію на організм людини

Не їжте ці ягоди на Одещині — вони умовно їстівні і у великих кількостях можуть нашкодити. Які і вовчі ягоди в лісі, на схилах Куяльницького лиману виросла рослина із заманливими плодами. Вона схожа на малину, але це — ефедра двоколоскова.

У НПП "Куяльницький" попереджають — ця рослина зі списку регіональних рідкісних видів Одещини та ще кількох областей має збуджувальну дію. Ба більше, вона містить алкалоїд ефедрину, речовини, що окрім медичного застосування може бути використаний при виготовленні наркотиків. Ефедра славиться своїми лікувальними властивостями саме завдяки ефедрину, який діє схоже на адреналін.

Ефедра двоколоскова вкрила схили

Ефедра двоколоскова рясно росте

Червоні ягоди ефедри лежать прямо на землі. Ззовні вони нагадують малину. Починають рясно рости вони з липня. З ботанічного погляду це шишкоягоди або супліддя. Росте така рослина тільки в степу.

Червоні ягоди ефедри

Ягоду іноді називають степовою малиною

Шишкоягоди ефедри не тільки привабливі, а й їстівні та навіть мають солодкуватий смак. Та мають збуджувальну дію через алкалоїд ефедрину і тому їх не варто споживати у великих кількостях.

Фото: Калашнік К.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розпізнати неякісну малину. Окрім плісняви, є й інші ознаки.