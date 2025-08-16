Пережила окупацію і написала книгу про чоловіка: що відомо про дружину композитора Поклада, який нещодавно помер

Разом вони жили у підвалі під час окупації Ворзеля

Довгий час ім’я дружини Ігоря Поклада, який помер 9 липня 2025 року, залишалося в тіні відомого чоловіка. Однак саме вона була поруч із ним під час творчих тріумфів і окупації Ворзеля, де вони мешкали.

Вони знайомі ще зі студентських років. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про дружину Ігоря Поклада Світлану.

Що відомо про Світлану Поклад

Обраницею легендарного композитора стала вчителька російської мови та літератури. З майбутнім чоловіком вона познайомилася на другому курсі університету. Уже тоді він був відомим як композитор. Світлана тоді чомусь думала, що він старший за його реальний вік.

Ігор Поклад з дружиною Світланою

Їхнє перше побачення відбулося на футбольному стадіоні — Ігор запросив дівчину на гру київського "Динамо". Однак після цього доля розвела їх. Лише за 10 років дороги Ігоря і Світлани знову зійшлися і вони стали парою.

Спочатку Світлана мешкала за кордоном, однак коли розпався СРСР, вона приїхала до України. З того часу пара не розлучалася.

Світлана Поклад

Життя подружжя в окупації

У 2022 році, коли Росія окупувала Ворзель, кілька днів подружжя Покладів мешкало у підвалі без світла, води, їжі та зв’язку. Після 8 березня було організовано зелені коридори, але пара не виїхала, бо до евакуаційних автівок не впускали з тваринами, а на їхніх автівках були розряджені акумулятори і не було бензину. Згодом їх разом із тваринами врятував і вивіз із Ворзеля волонтер Костянтин Гудаускас.

Ігор Поклад у підвалі під час окупації. Фото з Фейсбуку Світлани Поклад

Після евакуації Ігор повернувся додому — навіть попри слабке здоров’я, його душа рвалася до музики й звичайного життя. Але стрес і злам підвалом не минули даремно — це виявилося лише прискорювачем прихованих недугів.

В інтерв'ю oboz.ua Світлана розповідала, що Ігор помер вдома, у неї на руках. У лікарні йому пропонували найкращі умови, але він обрав залишитися вдома. 9 липня 2025 року над Ворзелем літали "шахеди". За словами дружини композитора, Ігор помер тихо — в останні миті життя його тіло не знало болю "Господь настільки його любив, що він прожив без страждань".

Ігор Поклад з коханою дружиною

Багато років Світлана була у тіні свого чоловіка-композитора і взяла на себе роль збереження пам'яті про нього. Вона записала історії, спогади друзів і створила книгу "По той бік роялю" про життя Ігоря Поклада.

Знімок Ігоря Поклада 9 червня 2025 року. Фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

