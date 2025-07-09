Під його музику мурашки були у всіх: помер легендарний український композитор

Стало відомо про смерть українського композитора Ігоря Поклада

Помер відомий український композитор та опермейстер, Герой України Ігор Поклад. Йому було 83 роки. Про смерть маестро повідомила у Facebook його дружина Світлана.

"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди... Помоліться за Ігоря Дмитровича, будь ласка. За його безсмертну душу", — написала Світлана Поклад.

Ігор Поклад був лауреатом Шевченківської премії, заслуженим діячем мистецтв у радянській Україні, а звання Народного артиста України отримав у 1997 році. З 2021 року Поклад — Герой України, а 2024 року став Національною легендою України.

Композитора знають, як автора хітів "Кохана", "Дикі гуси", "Чарівна скрипка", "Пісня про матір", які викликали мурашки по шкірі у цілих поколінь. Також Ігор Поклад був композитором музики до десятків кінофільмів.

Відомо, що у 2024 році світ побачила книга з мемуарами Ігоря Поклада "По той бік рояля", в якій він серед іншого розповів про пережиту окупацію Київщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як помер автор хіта "Девченка-девченочка" Женя Бєлоусов. Він народився в Україні, але став зіркою радянських дискотек.