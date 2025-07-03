Її називали "невидимою" першою леді: що відомо про вдову експрезидента Леоніда Кравчука

Антоніна подарувала експрезиденту єдиного сина

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук, який помер у 2022 році й був похований на Байковому цвинтарі, все життя прожив із дружиною Антоніною. Однак експерша леді уникала публічності та рідко супроводжувала свого чоловіка в офіційних поїздках.

"Телеграф" вирішив дізнатися, як виглядає Антоніна Кравчук і що про неї відомо. Ми дізналися деякі факти із життя дружини першого лідера незалежної України.

Як виглядає і що відомо про вдову Леоніда Кравчука

Понад 60 років експрезидент України Леонід Кравчук був одружений з Антоніною Мішурою (дівоче прізвище). Познайомилися вони у студентські роки, а 1957 року, до закінчення університету, зіграли весілля. За два роки у них з’явився син Олександр.

Леонід Кравчук разом із дружиною Антоніною

Антоніна народилася 3 листопада 1935 року в селі Віри Білопільського району (нині Сумської області). До заміжжя вона працювала доцентом економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Також жінка стала однією із засновниць журналу "Персонал", Всеукраїнського загальнополітичного освітнього тижневика "Персонал Плюс" при АТЗТ "Міжрегіональна Академія Управління Персоналом".

Антоніна Кравчук уникала публічності

Дружина Кравчука не прагнула бути першою леді України, тож коли чоловік очолив країну, рідко з’являлася на публіці та не супроводжувала його в офіційних поїздках. Антоніна вела замкнутий спосіб життя і за час каденції Кравчука погодилася дати лише одне коротке інтерв’ю.

Леоніду Кравчуку навіть доводилося виправдовуватись перед пресою, що він не забороняє дружині спілкуватися зі ЗМІ, просто вона не хоче виставляти себе на показ та розповідати про своє життя.

Леднід Кравчук

Навіть на інавгурації Антоніна трималася осторонь, була скромно одягнена та відмовилася від виступу. Через таку відстороненість її називали "невидимою" першої леді, а роки президентства Кравчука протоколісти нерідко описували як "період без першої леді".

Професор та доктор психологічних наук Вадим Васютинський говорив : "Багатьом з нас подобається, щоб перша леді нікуди не висовувалася, щоб десь там тихенько сиділа, щоб була, як усі. Такою, напевно, була дружина Кравчука, яку ніхто не бачив".

Перший президент України прожив з Антоніною до кінця своїх днів і говорив, що для нього секрет свого щасливого шлюбу полягає у повазі.

Дружина Леоніда Кравчука веде закритий спосіб життя

"Для мене любов — це щось комплексне. Це єдність духу і розуму. Але коли стільки прожито і пережито, стільки спільно зроблено, коли пройдені хвороби та відновлення, коли життя складається із взаємної допомоги та підтримки, це в результаті породжує глибоку повагу".

Антоніна Михайлівна як під час президентської каденції чоловіка уникала публічності, так і після неї намагалася не з’являтися на публіці. У відкритому доступі немає про неї свіжої інформації, оскільки вдова залишається вірною своїм принципам приватності.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає єдиний син Леоніда Кравчука і що про нього відомо. Він входив до списку найбагатших українців.