Важко пережив втрату дружини: що відомо про вдівця Руслани Писанки

Обранець Руслани Писанки після смерті дружини нічого не змінював у їхньому спільному будинку

Відома українська акторка Руслана Писанка, яка похована на Берковецькому кладовищі, понад десять років прожила у шлюбі з чоловіком, який залишався у тіні її публічного життя. Після втрати дружини він довго не міг оговтатись, а усе в будинку, який вони разом будували, залишив без змін.

Публіка пам’ятає чоловіка акторки з шоу "Зважені та щасливі", де вони разом брали участь. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про Ігоря Ісакова.

Що відомо про чоловіка Руслани Писанки

Ігор Ісаков — український бізнесмен. Із Писанкою він одружився в 2012 році. Своє весілля вони відгуляли таємно і лише у 2016 році вперше оприлюднили знімки зі святкування. Познайомилося майбутнє подружжя у 2009-му — тоді Ігор написав Руслані у соцмережах. Акторка довго йому не відповідала, але коли все ж відписала, бізнесмен не повірив у це відразу.

Разом із чоловіком Руслана Писанка брала участь в шоу "Зважені і щасливі"

За кілька місяців до смерті Писанки, її чоловікові довелося знімати шви просто у підвалі будинку. Це було на початку повномасштабного вторгнення. Річ у тім, що в акторки тоді був перелом ноги, вона перенесла операцію і повинна була їхати до лікарні знімати шви. Однак на село Гореничі, де знаходиться їхній будинок, рухалася велика колона російських танків. Тому ІГор прийняв рішення витягнути дружину з поломаною ногою у підвал, де сам знімав шви.

Після смерті Руслани Писанки 19 липня 2022 року від агресивної форми раку, Ігор пережив важкий моральний удар. За словами чоловіка акторки, він довго відчував тривогу, ніби Руслана не знаходить спокою. Саме тому він прийняв рішення перепоховати її в Україні, на Берковецькому кладовищі. Він замовив дуже скромний пам’ятник "без пафосу", як того бажала сама Руслана.

Руслана Писанка похована в Києві, поруч із мамою

Також Ісаков ділився, що у їхньому спільному будинку після смерті дружини він нічого не змінював. Пізніше він зізнався, що поруч із ним у складний період був кіт.

