Пережила оккупацию и написала книгу о муже: что известно о жене композитора Поклада, который недавно умер

Вместе они жили в подвале во время оккупации Ворзеля

Долгое время имя жены Игоря Поклада, скончавшегося 9 июля 2025 года, оставалось в тени известного мужа. Однако именно она была рядом с ним во время творческих триумфов и оккупации Ворзеля, где они жили.

Они знакомы еще со студенческих лет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Игоря Поклада Светлане.

Что известно о Светлане Поклад

Избранницей легендарного композитора стала учительница русского языка и литературы. С будущим мужем она познакомилась на втором курсе университета. Уже тогда он был известен как композитор. Светлана тогда почему-то думала, что он старше его реального возраста.

Игорь Поклад с женой Светланой

Их первое свидание состоялось на футбольном стадионе – Игорь пригласил девушку на игру киевского "Динамо". Однако после этого судьба развела их. Только через 10 лет дороги Игоря и Светланы снова сошлись и они стали парой.

Сначала Светлана жила за границей, однако когда распался СССР, она приехала в Украину. С тех пор пара не расставалась.

Светлана Поклад

Жизнь супругов в оккупации

В 2022 году, когда Россия оккупировала Ворзель, несколько дней семья Поклад жили в подвале без света, воды, еды и связи. После 8 марта были организованы зеленые коридоры, но пара не выехала, потому что в эвакуационные автомобили не впускали с животными, а на их автомобилях были разряжены аккумуляторы и не было бензина. Впоследствии их вместе с животными спас и вывез из Ворзеля волонтер Константин Гудаускас.

Игорь Поклад в подвале во время оккупации. Фото из Фейсбука Светланы Залежь

После эвакуации Игорь вернулся домой — даже несмотря на слабое здоровье, его душа рвалась к музыке и обычной жизни. Но стресс и излом подвалом не прошли даром — это оказалось лишь ускорителем скрытых недугов.

В интервью oboz.ua Светлана рассказывала, что Игорь умер дома, у нее на руках. В больнице ему предлагали самые лучшие условия, но он выбрал остаться дома. 9 июля 2025 над Ворзелем летали "шахеды". По словам жены композитора, Игорь умер тихо — в последние мгновения жизни его тело не знало боли "Господь настолько его любил, что он прожил без страданий".

Игорь Поклад с любимой женой

Много лет Светлана была в тени своего мужа-композитора и взяла на себя роль в сохранении памяти о нем. Она записала истории, воспоминания друзей и создала книгу "По ту сторону рояля" о жизни Игоря Поклада.

Фото Игоря Поклада 9 июня 2025 года. Фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025

