Найбільший козацький цвинтар України знаходиться на околиці Одеси

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Всього за 15 хвилин на авто від центру Одеси можна побачити найбільше козацьке кладовище України, Сотниківську січ. Це маловідома пам’ятка, але за віком старша за заснування Катериною міста. Саме козаки-нерубаї будували потім місто Одесу.

Кладовище розташоване у населеному пункті Нерубайське. Назва населеного пункту означає мирний договір між козаками та турками "не рубатися". Остаточно козаки оселилися тут після знищення Катериною Запорізької січі. Щоб не їхати на Кубань козаки підписали з Катериною II документи, що не братимуть до рук зброї. Вони видобували сіль та ракушняк, ставши монополістами у цій справі.

Кам'яні хрести

Тут розташована значна частина катакомб, які утворилися в внаслідок видобування будівельного каменю. З часом копальні-катакомби розрослися на десятки кілометрів, а ще пізніше — на сотні. Нині це легендарні Одеські катакомби — найбільші у Європі. Саме із каменю, який добували нерубаї, у 19 столітті збудували місто.

Перші поховання Сотниківського цвинтаря датуються 1791 роком. Лише через 3 роки Одеса отримає свою назву та статус міста. Козацьке ж поселення датують 70-ми роками 18 століття.

Кладовище утримуєтсья зусиллями місцевих активістів, що прибирають територію, білять хрести

Зараз на козацькому кладовищі можна побачити кам'яні шести- та восьмиконечні хрести, плити різної форми, віку та розмірів. Під плитами – склепи з похованими козаками. У метричних книгах є дані про 531 поховання, однак до наших днів збереглося близько 200 могил зі старовинними надгробками. На деяких надгробках досить чітко збереглися написи. Усі виконані мішаною — церковно-слов'янською і українською мовами, починаються з фрази: "здесь почивае раб Божій", далі йдуть імена й прізвища, а також криптоніми під титлами ІН ЦЙ (Ісус Назарянин цар Юдейський).

Як повідомляв "Телеграф", у Кіровоградській області є загадкове місто-привид, яке не знайти на Google Maps. Детальніше про Цукроварів читайте тут.