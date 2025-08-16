В Україні може зникнути метелик незвичайної краси: він є лише в деяких областях (фото)

Ці комахи опинилися під загрозою зникнення через руйнування місць проживання

Серед комах, що зникають, в Україні виявився денний метелик під назвою синявець бавій. Вій занесений до Червоної книги України та до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм.

Синявець бавій — це рідкісна лускокрила комаха із родини Синявцових. Ареал цього метелика охоплює Марокко, Алжир, частково південно-східну Європу, Кавказ та Закавказзя, Малу Азію, Близький Схід, північ Ірану та північно-західний Казахстан. А в Україні комаха зустрічається в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та на Кримському півострові.

Синявець бавій. Фото: Вікіпедія

Самки мають коричневе забарвлення крил із синім нальотом біля основи крил і більш яскравим рядком червоних окулярів на задніх крилах. Нижня поверхня крил сіра з прикореневим блакитним напиленням та широкою помаранчевою перев’язкою вздовж зовнішнього краю задніх крил. А крила самців зверху червонувато-блакитні з відносно широким коричнево-чорним краєм, біля заднього кута задніх крил 2-4 облямовані червоними очима.

Синявець бавій

Ці комахи опинилися під загрозою зникнення через руйнування житла (розорювання степу та його заліснення, урбанізація), надмірний випас худоби, випал трави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на межі зникнення в Україні опинився гігантський мурашиний лев. Ця комаха мешкає переважно на прибережних пісках і дюнах з розрідженою чагарниковою або трав’янистою рослинністю. Зустріти його можна на Одещині.