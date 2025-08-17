Самое большое казацкое кладбище Украины находится на окраине Одессы

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Всего в 15 минутах на авто от центра Одессы можно увидеть крупнейшее казачье кладбище Украины, Сотниковскую сечь. Это малоизвестная достопримечательность, но по возрасту старше основания Екатериной города. Именно казаки-нерубаи строили город Одессу.

Кладбище расположено в населенном пункте Нерубайское. Название населенного пункта означает мирный договор между казаками и турками "не рубиться". Окончательно казаки поселились после уничтожения Екатериной Запорожской сечи. Чтобы не ехать на Кубань, казаки подписали с Екатериной II документы, которые не будут брать в руки оружие. Они добывали соль и ракушняк, став монополистами по этому делу.

Каменные кресты

Здесь расположена значительная часть катакомб, образовавшихся в результате добычи строительного камня. Со временем рудники-катакомбы разрослись на десятки километров, а еще позже — на сотни. Сейчас это легендарные Одесские катакомбы — самые большие в Европе. Именно из камня, который добывали нерубаи, в 19 веке был построен город.

Первые захоронения Сотниковского кладбища датируются 1791 годом. Только через 3 года Одесса получит свое название и статус города. Казацкое поселение датируют 70-ми годами 18 века.

Кладбище удерживается усилиями местных активистов, убирающих территорию, белят кресты

Сейчас на казацком кладбище можно увидеть каменные шести- и восьмиконечные кресты, плиты разных форм, возрастов и размеров. Под плитами – склепы с погребенными казаками. В метрических книгах есть данные о 531 захоронении, однако до наших дней сохранилось около 200 могил со старинными надгробиями. На некоторых надгробиях достаточно четко сохранились надписи. Все исполненные смешанным — церковнославянским и украинским языками, начинаются с фразы: "здесь почивае раб Божий", далее следуют имена и фамилии, а также криптонимы под титлами ИН ЦЙ (Иисус Назарянин царь Иудейский).

