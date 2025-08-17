Відому військову звинуватили в купівлі авто за донати. Всі деталі скандалу

Жінку підтримав відомий журналіст

Командирка медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова заперечила спроби повʼязати купівлю особистої автівки зі збором донатів. Вона планує подавати до суду за наклеп.

Про це йдеться в її заяві на Facebook. Відомо, що до цього блогер Мирослав Олешко, який перебуває під санкціями РНБО та має підозру від СБУ, поширив заяву про те, що Михайлова в березні цього року нібито придбала кросовер Mercedes GLA 200 за 61 тисячу доларів буцімто "під час збору донатів" на 108 окремий штурмовий батальйон "Вовки Да Вінчі".

Сама ж Михайлова пояснила, що вона пройшла банківський моніторинг, надала всі довідки про доходи та придбала автівку в кредит за власні офіційні кошти.

Mercedes GLA 200

Військовослужбовиця назвала будь-які закиди про використання донатів "відвертою брехнею й наклепом". За її словами, жодних зборів на авто не було, а всі її доходи прозорі, легальні та підтверджені.

На тлі цього дівчина зазначила, що російська пропаганда вкотре намагаються дискредитувати військових та особисто її. Вона також зазначила, що злив її персональних даних із закритих реєстрів МВС — незаконний.

Вибір за суспільством: довіряти Мирославам Олешкам, які втекли з країни, чи військовій, яка з 2014 року тримає оборону і продовжує захищати Україну. До зустрічі в суді. Честь маю, наголосила Михайлова.

Аліну Михайлову підтримав журналіст та головний редактор видання "Ісландія" Сергій Грішин. Чоловік поділився світлиною.

Мирослав Олешко відреагував на це. Він висловив свою думку щодо допису Михайлової.

Депутатка Аліна Михайлова погрожує мені проукраїнському блогеру (…) судом. Буде доказувати, що Олешко збрехав про купівлю Мерседесу за 61000 доларів під час збору донатів — що вона сама й підтвердила в публікації, хоча до цього приховувала пів року. Тобто вона купивши Мерседес буде в суді обурюватись, що Олешко написав про купівлю нею Мерседесу. Логіка відсутня. Аліно, подавай! Філімонов теж подасть, за те що я про його Ролекси та Cartier писав? Головне, щоб ти з награбованим з країни не втекла, коли суд підійде до завершення та перестане бути підконтрольним режиму. Чим більше ви псевдовоїни-депутати будете купувати Мерседесів та Ролексів — тим більше громадян будуть довіряти Мирославу Олешко, написав блогер

Варто зазначити, що блогера підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також у використанні завідомо підробленого документа.

