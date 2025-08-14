Можуть позбавити батьківських прав? Блогеркою Мандзюк займеться поліція після скандалу з російськомовними дітьми
Скандал з українською блогеркою Мандзюк отримав продовження
Відома українська блогерка Олена Мандзюк, яка раніше була замішана у скандалі з Анною Алхім, близько місяця тому потрапила у черговий "мовнтй" скандал. Дівчина заявила, що її діти можуть побити інших дітей, якщо вони говорять російською мовою. Тепер ця історія отримала продовження.
"Телеграф" розповість, у чому суть скандалу з Мандзюк, на який звернув увагу народний депутат та Уповноважений з прав людини.
Що сталося місяць тому?
15 липня у соцмережах та ЗМІ з’явилася інформація про скандал із Оленою Мандзюк. Блогерка заявила, що її діти можуть і "відпи*дити" іншу дитину, якщо вона говорить російською мовою. При цьому блогерка зазначила, що не бачить у цьому проблеми.
За словами Мандзюк, вона виховує дітей у любові до України і пишається цим. Однак зараз війна з Росією і все російське для їхньої родини неприпустимо.
Його тато захищає нас на фронті, а син захищає себе у тилу. Дивно, що в тилу й досі цього не розуміють і продовжують нести та толерувати російське.
Реакція на скандал
Треба сказати, що такі заяви Олени Мандзюк викликали бурхливі суперечки у мережі. І після шквалу хейтерських коментарів від українців на скандал звернув увагу навіть народний депутат Олексій Гончаренко.
Він ще місяць тому погрожував Мандзюк позбавити її батьківських прав. А також подав депутатське звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Той, у свою чергу, звернувся з відповідними матеріалами до Національної поліції України.
Сам Гончаренко у своєму телеграм-каналі показав відповідь Лубінця на своє звернення і знову погрожував блогерці Мандзюк позбавити її батьківських прав.
Якщо буде хоч один випадок насильства з боку її дітей до інших — я особисто займуся тим, щоб позбавити її батьківських прав
