Можуть позбавити батьківських прав? Блогеркою Мандзюк займеться поліція після скандалу з російськомовними дітьми

Скандал з українською блогеркою Мандзюк отримав продовження

Відома українська блогерка Олена Мандзюк, яка раніше була замішана у скандалі з Анною Алхім, близько місяця тому потрапила у черговий "мовнтй" скандал. Дівчина заявила, що її діти можуть побити інших дітей, якщо вони говорять російською мовою. Тепер ця історія отримала продовження.

"Телеграф" розповість, у чому суть скандалу з Мандзюк, на який звернув увагу народний депутат та Уповноважений з прав людини.

Українська блогерка Олена Мандзюк

Що сталося місяць тому?

15 липня у соцмережах та ЗМІ з’явилася інформація про скандал із Оленою Мандзюк. Блогерка заявила, що її діти можуть і "відпи*дити" іншу дитину, якщо вона говорить російською мовою. При цьому блогерка зазначила, що не бачить у цьому проблеми.

Заява Олени Мандзюк

За словами Мандзюк, вона виховує дітей у любові до України і пишається цим. Однак зараз війна з Росією і все російське для їхньої родини неприпустимо.

Його тато захищає нас на фронті, а син захищає себе у тилу. Дивно, що в тилу й досі цього не розуміють і продовжують нести та толерувати російське. Олена Мандзюк

Відповідь Мандзюк на критику через її висловлювання

Реакція на скандал

Треба сказати, що такі заяви Олени Мандзюк викликали бурхливі суперечки у мережі. І після шквалу хейтерських коментарів від українців на скандал звернув увагу навіть народний депутат Олексій Гончаренко.

Гончаренко відреагував на скандал із блогеркою Мандзюк

Він ще місяць тому погрожував Мандзюк позбавити її батьківських прав. А також подав депутатське звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Той, у свою чергу, звернувся з відповідними матеріалами до Національної поліції України.

Сам Гончаренко у своєму телеграм-каналі показав відповідь Лубінця на своє звернення і знову погрожував блогерці Мандзюк позбавити її батьківських прав.

Якщо буде хоч один випадок насильства з боку її дітей до інших — я особисто займуся тим, щоб позбавити її батьківських прав Олексій Гончаренко

Відповідь Лубінця на депутатське звернення Гончаренка

Раніше "Телеграф" розповідав, що легендарна Ліна Костенко відмінила концерти у Львові. Її обурила витівка організаторів, але це не кінець.