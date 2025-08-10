"Мінуси?" Працівниця київського суду цікаво відповіла на скандал із нацистським прапором (фото)

Жінка, схоже, не бачить у тому, що сталося, проблеми

Секретар судового засідання Святошинського суду Києва Анастасія Мирзак, яка прославилася у мережі після публікації фотографій із прапором нацистської Німеччини, своєрідно відповіла на галас. Крім того, вона оприлюднила новий знімок, який знову швидко вилучила.

У своїх сторіз в Instagram вона показала прапор Третього Рейху, з яким фотографувалася до цього. Як і в першому випадку, знімок у її соцмережах протримався кілька хвилин.

Втім інтернет нічого не забуває, а тому скріншот потрапив у розпорядження "Телеграфа".

Скріншот зі сторінки Мирзак

Схоже, що після розголосу у ЗМІ Мирзак зіткнулася з хвилею негативу у мережі. Але по її реакції в коментарях не помітно, що вона про щось шкодує чи вважає свої вчинки неправильними.

Мирзак не особливо засмучена увагою в мережі

Що передувало

10 серпня "Телеграфу" стало відомо від своїх джерел, що співробітниця Святошинського суду Анастасія Мирзак у своїх соцмережах оприлюднила знімок із прапором та цигаркою. Навіщо його було викладено на загальний огляд, не зовсім зрозуміло, як і те, навіщо треба було фотографуватися із забороненою в Україні символікою.

Перше фото Мирзак

