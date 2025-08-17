Известную военную обвинили в покупке авто за донаты. Все детали скандала

Женщину поддержал известный журналист

Командир медицинской службы "Ульф" Алина Михайлова отрицала попытки связать покупку личного автомобиля со сбором донатов. Она планирует подавать в суд за клевету.

Об этом говорится в ее заявлении на Facebook. Известно, что до этого блогер Мирослав Олешко, находящийся под санкциями СНБО и имеющий подозрение от СБУ, распространил заявление о том, что Михайлова в марте этого года якобы приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов якобы "во время сбора донатов" на 108 человек.

Сама же Михайлова объяснила, что она прошла банковский мониторинг, предоставила все справки о доходах и приобрела автомобиль в кредит за собственные официальные средства.

Mercedes GLA 200

Военнослужащая назвала любые упреки об использовании донатов "откровенной ложью и клеветой". По ее словам, никаких сборов на авто не было, а все ее доходы прозрачны, легальны и подтверждены.

На фоне этого девушка отметила, что российская пропаганда пытается дискредитировать военных и лично ее. Она также отметила, что слив ее персональных данных из закрытых реестров МВД незаконный.

Выбор по обществу: доверять сбежавшим из страны Мирославам Олешко или военной, которая с 2014 года держит оборону и продолжает защищать Украину. До встречи в суде. Честь имею, подчеркнула Михайлова.

Алину Михайлову поддержал журналист и главный редактор издания "Исландия" Сергей Гришин. Муж поделился фотографией.

Мирослав Олешко отреагировал на это. Он высказал свое мнение по поводу сообщения Михайловой.

Депутат Алина Михайлова угрожает мне проукраинскому блогеру (…) судом. Будет доказывать, что Олешко соврал о покупке Мерседеса за 61 000 долларов во время сбора донатов — что она сама и подтвердила в публикации, хотя до этого скрывала полгода. То есть она, купив Мерседес, будет в суде возмущаться, что Олешко написал о покупке ею Мерседеса. Логика отсутствует. Алина, подавай! Филимонов тоже подаст, за то что я о его Ролексе и Cartier писал? Главное, чтобы ты с награбленным из страны не сбежала, когда суд подойдет к завершению и перестанет быть подконтрольным режиму. Чем больше вы псевдовойны-депутаты будете покупать Мерседесов и Ролексов — тем больше граждан будут доверять Мирославу Олешко, написал блогер

Стоит отметить, что блогер подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также в использовании заведомо подложного документа.

