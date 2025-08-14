Прийшов з нагородою від міністра і не хотіли пустити? У музеї війни стався скандал з військовим

Розповідаємо, як вирішилась ситуація

У Національному музеї історії України у Другій світовій війні стався інцидент з військовослужбовцем. Його не хотіли пускати через наявність табельної зброї.

Про це написав у Фейсбук Геннадій Левітас, бойовий офіцер ЗСУ, прийшов до музею разом з двома дітьми у військовій формі з пістолетом у кобурі. За його словами, працівник музею побачив його ще на вулиці та одразу забіг у приміщення, щоб зустріти відвідувача біля входу разом з поліцейським.

Співробітник музею пояснив офіцеру, що згідно з правилами відвідування заборонено приносити на територію та в приміщення музею зброю. Навіть після пред'явлення документів військовослужбовцю відмовили у відвідуванні.

Дійсно, в офіційних правилах відвідування Національного музею історії України у Другій світовій війні зазначено заборону на принесення на територію та в приміщення музею колючих і ріжучих предметів, зброї, вибухо- та вогненебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин.

Офіцер попросив покликати когось більш компетентного та старшого за посадою. Через 15 хвилин прийшов інший працівник музею, з яким відбулася розмова про можливість відвідування.

Під час бесіди з'ясувалося, що проблема полягала не в наявності зброї як такої, а в її відкритому носінні. Представник музею пояснив, що це може налякати інших відвідувачів. На питання офіцера, чи обшукували б його, якби зброя була в сумці, отримав негативну відповідь.

В результаті військовослужбовцю дозволили увійти до музею, але за умови, що він прикриє зброю теністкою.

Офіцер звернувся до адміністрації музею та Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, описавши свої почуття від ситуації. Він зазначив, що відчув приниження, оскільки був змушений сховати зброю — відзнаку Міністра оборони та символ боротьби героїв експозиції музею.

Військовослужбовець запропонував або внести зміни у правила відвідування, або більш чітко прописати заборону входу для ветеранів війни та військовослужбовців зі зброєю. Він також відмітив, що в музеї немає умов для тимчасового зберігання зброї.

Реакція українців

Громадськість розділилася у своїх думках щодо інциденту. Частина користувачів соціальних мереж підтримала військового, вважаючи, що правила музею потребують перегляду, особливо враховуючи специфіку експозиції, присвяченій поточній війні.

Інші відвідувачі висловили думку, що правила повинні діяти однаково для всіх, незалежно від статусу особи. Деякі коментатори зауважили, що працівники музею діяли згідно з встановленими правилами і мали право вимагати їх дотримання.

Раніше "Телеграф" писав про три проблеми з Національним військовим кладовищем під Києвом.