Час працює на Україну? Коли Росія почне обговорювати графік виведення своїх військ

Ігор Тимофєєв
Удари Сил оборони в тилу ворога створюють величезні проблеми економіці Росії

Нещодавні переговори Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці і можливі домовленості американського лідера з російським диктатором не мають для України жодного значення, оскільки Київ сам буде вирішувати свою долю. А тим часом Сили оборони будуть знищувати російську економіки ударами по її нафтогазовому комплексу та інших інфраструктурних об’єктах.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, як Україна може створити Росії проблеми.

— В Криму вже бензин по талонах. Хто захопив ще радянське дитинство у 1980-ті роки, пам'ятає, що в Радянському Союзі все було по талонах. Це наслідки того, що Україна демонструє спроможність створювати величезні проблеми Росії, — каже політичний експерт.

За його словами, Росія котиться до економічного краху. А продемонстрована днями українська ракета "Фламінго" зможе бити по російських портах на Балтиці, припинивши будь-який експорт РФ.

— Тоді буде зовсім інша розмова з росіянами. Те, що вони вимагають, буде скочуватись до обговорення графіку виведення військ Росії зі всієї території України. Бо якщо навесні цього року не змогли протиснути зняття санкцій з боку європейців на російські нафту і газ, притиснути Україну зробити якісь поступки, то зараз точно такої можливості нема, — вважає політолог.

На його думку, час працює на нас. Тому треба спокійно сприймати версії ЗМІ, що Україну "продали" чи "здали".

— Ми повинні розуміти просту річ: Трамп і Путін можуть, що завгодно обговорювати, навіть польоти на Марс або припинення війни на Місяці. До України це взагалі не має ніякого значення, — каже керуючий партнер НАГ.

За його словами, наше завдання — бити по російській території: виносити НПЗ, хімічну промисловість, залізницю, аеродроми в Криму, нищити російську інфраструктуру і економіку, створюючи в ній кризу.

— І тоді зовсім буде інша розмова. А те, що Трамп буде говорити, тиснути, погрожувати особисто Зеленському, я цього не виключаю. Але це нічого не означає, бо позиція України залишається незмінною. А всі російські "хотілки" нехай розповідаються Трампу. Ми то тут до чого? — підсумував Тарас Загородній.

