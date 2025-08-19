Время работает на Украину? Когда Россия начнет обсуждать график вывода своих войск

Удары сил обороны в тылу врага создают огромные проблемы экономике России

Недавние переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и возможные договоренности американского лидера с российским диктатором не имеют для Украины ни малейшего значения, поскольку Киев сам будет решать свою судьбу. А тем временем Силы обороны будут уничтожать российскую экономику ударами по ее нефтегазовому комплексу и другим инфраструктурным объектам.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как Украина может создать для России проблемы.

— В Крыму уже бензин по талонам. Кто застал еще советское детство в 1980-е годы, помнит, что в Советском Союзе все было по талонам. Это последствия того, что Украина демонстрирует возможность создавать огромные проблемы России, — говорит политический эксперт.

По его словам, Россия катится к экономическому краху. А продемонстрированная на днях украинская ракета "Фламинго" сможет бить по российским портам на Балтике, прекратив любой экспорт РФ.

— Тогда будет совсем другой разговор с россиянами. То, что они требуют, будет скатываться к обсуждению графика вывода войск России со всей территории Украины. Потому что, если весной этого года не смогли продовить снятие санкций со стороны европейцев на российские нефть и газ, прижать Украину сделать какие-то уступки, то сейчас точно такой возможности нет, — считает политолог.

По его мнению, время работает на нас. Поэтому нужно спокойно воспринимать версии СМИ, что Украину "продали" или "сдали".

— Мы должны понимать простую вещь: Трамп и Путин могут что угодно обсуждать, даже полеты на Марс или прекращение войны на Луне. К Украине это вообще не имеет никакого значения, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его словам, наша задача — бить по российской территории: выносить НПЗ, химическую промышленность, железную дорогу, аэродромы в Крыму, уничтожать российскую инфраструктуру и экономику, создавая в ней кризис.

— И тогда совсем будет другой разговор. А то, что Трамп будет говорить, давить, угрожать лично Зеленскому, я этого не исключаю. Но это ничего не значит, потому что позиция Украины остается неизменной. А все российские "хотелки" пусть рассказываются Трампу. Мы-то тут при чем? — подытожил Тарас Загородний.

