Укр

Время работает на Украину? Когда Россия начнет обсуждать график вывода своих войск

Автор
Игорь Тимофеев
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пленные россияне
Пленные россияне. Фото Открытые источники

Удары сил обороны в тылу врага создают огромные проблемы экономике России

Недавние переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске и возможные договоренности американского лидера с российским диктатором не имеют для Украины ни малейшего значения, поскольку Киев сам будет решать свою судьбу. А тем временем Силы обороны будут уничтожать российскую экономику ударами по ее нефтегазовому комплексу и другим инфраструктурным объектам.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, как Украина может создать для России проблемы.

— В Крыму уже бензин по талонам. Кто застал еще советское детство в 1980-е годы, помнит, что в Советском Союзе все было по талонам. Это последствия того, что Украина демонстрирует возможность создавать огромные проблемы России, — говорит политический эксперт.

По его словам, Россия катится к экономическому краху. А продемонстрированная на днях украинская ракета "Фламинго" сможет бить по российским портам на Балтике, прекратив любой экспорт РФ.

— Тогда будет совсем другой разговор с россиянами. То, что они требуют, будет скатываться к обсуждению графика вывода войск России со всей территории Украины. Потому что, если весной этого года не смогли продовить снятие санкций со стороны европейцев на российские нефть и газ, прижать Украину сделать какие-то уступки, то сейчас точно такой возможности нет, — считает политолог.

По его мнению, время работает на нас. Поэтому нужно спокойно воспринимать версии СМИ, что Украину "продали" или "сдали".

— Мы должны понимать простую вещь: Трамп и Путин могут что угодно обсуждать, даже полеты на Марс или прекращение войны на Луне. К Украине это вообще не имеет никакого значения, — говорит управляющий партнер НАГ.

По его словам, наша задача — бить по российской территории: выносить НПЗ, химическую промышленность, железную дорогу, аэродромы в Крыму, уничтожать российскую инфраструктуру и экономику, создавая в ней кризис.

— И тогда совсем будет другой разговор. А то, что Трамп будет говорить, давить, угрожать лично Зеленскому, я этого не исключаю. Но это ничего не значит, потому что позиция Украины остается неизменной. А все российские "хотелки" пусть рассказываются Трампу. Мы-то тут при чем? — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он развеял "Телеграфу" миф о "фантастических" договоренностях США и РФ по Украине.

Теги:
#НПЗ #Владимир Путин #Дональд Трамп #Мирные переговоры #Тарас Загородний