Надпотужний НПЗ в Росії димить і не працює. Пропагандисти вигадали нове виправдання (фото, відео)

Після попередньої атаки завод припинив прийом нафти, а тепер ще і дим з'явився

Над Волгоградським нафтопереробним заводом (НПЗ) в Росії здійнявся густий стовп диму. Пропагандисти вже спростували повідомлення про пожежу та атаку дронів.

Як зазнають місцеві пабліки, на НПЗ проводять ремонтні роботи після потужної дронової атаки. Однак під час робіт виник злив нафтопродуктів, які загорілись.

Пропагандисти стверджують, що все під контролем і нібито так і було задумано. Адже під час під час ремонту пошкоджених резервуарів сталось займання нафтопродуктів, які злили.

На опублікованих фото і відео видно сильне задимлення біля НПЗ, яке більше скидається на пожежу, аніж на наслідки ремонтних робіт. Зауважимо, що 14 серпня дрони атакували Волгоградський НПЗ, наслідки удару були досить масштабні. Адже, за даними Bloomberg, завод припинив прийом нафти на невизначений строк.

Волгоградський НПЗ пожежа

Додамо, що НПЗ "Лукойла" у Волгограді входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Його проєктна потужність – близько 300 000 барелів сирої нафти на добу. Після атаки дронів пожежу не могли ліквідувати на заводі понад 19 годин — горіли нафтопродукти та об'єкт.

Щорічно на цьому НПЗ переробляють понад 15 млн тонн нафти — 5,6% від усього російського перероблювання. Завод виробляє дизель, бензин і авіапальне, які критично важливі для логістики Збройних сил Росії.

