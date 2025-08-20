Про таку кар'єру можна тільки мріяти: хто такий Герман Сметанін, який вдруге очолив Укроборонпром (фото)

Герман Сметанін за два роки з початку кар'єри доріс до головного інженера оборонного підприємства

Ексміністр Герман Сметанін знову очолив Укроборонпром. Він вже призначався на цю посаду в 2023 році. Зараз його обрала міжнародна компанія Odgers Berndtson серед 14 кандидатів.

Про це розповіли в Укроборонпромі. Голова наглядової ради концерну Давід Ломджарія зазначив, що Сметанін має потрібну кваліфікацію та здатен побудувати сучасну компанію.

Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні. Цей комплекс знань та навичок дає змогу ефективно організувати поточну роботу Укроборонпрому, а також мати стратегічне бачення подальшого розвитку галузі Давід Ломджарія, голова наглядової ради Укроборонпрому

Що відомо про Германа Сметаніна

Освіта та кар'єра

Герман Сметанін народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Закінчив місцеву школу № 49. Має дві вищі освіти:

інженер-конструктор колісно-гусеничних транспортних засобів (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2014);

менеджер з управління оборонно-промисловим комплексом (Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, 2019).

Кар’єру почав інженером-конструктором у Харківському конструкторському бюро машинобудування і за два роки значно виростає в посаді, став головним конструктором і головним інженером Львівського бронетанкового заводу. На цій посаді курував проєкти броньованих ремонтно-евакуаційних машин "Зубр" і "Лев", а також введення в експлуатацію пожежної машини ПГМ-72 на базі танка Т-72.

Герман Сметанін

Далі високі посади, але у рідному місті, спочатку директором з виробництва заводу ім. Малишева, потім директором Харківського бронетанкового заводу, з 2023 — генеральний директор заводу ім. Малишева та гендиректор Укроборонпрому. На той момент Сметаніну не виповнилось і 31 року. З вересня 2024 року був із питань стратегічних галузей промисловості.

Як втратив посаду

16 липня 2025 року Верховна Рада проголосувала за відставку Уряду. Міністерство, яке він очолював, приєднали до Міноборони. Самого Сметаніна призначили виконувати обов'язки гендиректора Укроборонпрому.

Особисте життя

Одружений із письменницею, що пише романи, Анфісою Сметаніною з 2011 року, виховують дочку Кароліну.

Герман та Анфіса Сметаніна, архівне фото

Анфіса Сметаніна

